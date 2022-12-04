04 Ara 2022 - 17:52- Siyaset G: 04 Ara 2022 - 18:05

Körfez’de yeniden Candemir dönemi

İYİ Parti’nin dün yapılan kongresinde üç aday yarıştı. Mevcut başkan Mehmet Candemir, 132 oy olarak yeniden başkan seçildi. Diğer adaylar Ömer Toyran 132, Ayşegül Dinç de 85 oy aldı.

Körfez’de yeniden Candemir dönemi mask
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İYİ Parti’de kongre süreci dün sona erdi. Sonucu en çok merak edilen bölge olan Körfez İlçe kongresinde delegeler tercihini mevcut başkandan yana kullandı. Büyük ilgi gösterilen genel kurulda 382 delege sandık başına giderken, adaylardan Mehmet Candemir, aldığı 163 oy ile yeniden ilçe başkanı seçildi. Diğer adaylardan İbrahim Ömer Toyran’a 132 oy çıkarken, Ayşegül Dinç ise 85 oyda kaldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.

ÜÇ ADAYIN KIYASIYA YARIŞI
İYİ Parti’de seçim sürecinin en heyecanlı geçtiği ilçelerden biri olan Körfez İlçe Teşkilatı’nda beklenen seçim dün yapıldı. Üç adayın yarıştığı kongreye partililerin ve delegelerin ilgisi büyük oldu. Sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı genel kurul dün Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapıldı.

KONGRE SAKİN GEÇTİ
Beklenenin aksine son derece sakin bir ortamda yapılan kongre geniş bir katılımla gerçekleşti. Kongreye Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldızve il yöneticileri, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, DP Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, Memleket Partisi İlçe Başkanı Şuayp Yağar, Milli Yol Partisi Körfez İlçe Başkanı SümmaniYaşık ve başkan adayları, delegeleri ve çok sayıda partili katıldı.

KONUŞMALAR YAPILDI
Kongre, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ilk konuşmayı yaptı ve sonuç ne olursa olsun parti için en iyi olan sonucun çıkmasını umduklarını ifade etti. Daha sonra ise sırasıyla İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İlçe Başkanı Mehmet Candemir birer konuşma yaparak partilileri selamladı. Diğer adaylar; kurucu ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran ve Ayşegül Dinç’in de konuşmalarının ardından delegeler oy kullanma işlemine geçti.

Ömer TOYRAN

132

Ayşegül DİNÇ

85

Mehmet CANDEMİR

163

MEHMET CANDEMİR’İN LİSTESİ
Mehmet Candemir
İrfan Körpe
Ali Şahin
Betül Orhon
Eşref Güneş
Gülay Aydın Acartürk
Güven Aslan
Metin Arslan
Mehmet Yaşar Uzuner
Murteza Özün
Zübeyde Çalık
Rasim Güler
Recep Çetinkaya
Seçil Yılmaz
Fatma Özdemir Işık
Yeliz Ekşi
Neşe Erman
Gülşen Polat
Yavuz Yanar
Ümit Tunca
Sinan Öner
Ali Koparan
Sündüz Meliha Külünk
Sevda Çon
Leyla Cimşit
Emine Bakar
Burak Oltan Meydan
Nuh Tekin
Cemal Arabacı
Atila Öztürk
Emre Aslanoğlu
Fatih Öztürk
Halil İbrahim Temur

# İyi Parti, chp, Aydın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

04 Ara 2022 - 17:52 - Siyaset

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