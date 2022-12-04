Körfez’de yeniden Candemir dönemi

İYİ Parti’de kongre süreci dün sona erdi. Sonucu en çok merak edilen bölge olan Körfez İlçe kongresinde delegeler tercihini mevcut başkandan yana kullandı. Büyük ilgi gösterilen genel kurulda 382 delege sandık başına giderken, adaylardan Mehmet Candemir, aldığı 163 oy ile yeniden ilçe başkanı seçildi. Diğer adaylardan İbrahim Ömer Toyran’a 132 oy çıkarken, Ayşegül Dinç ise 85 oyda kaldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.

ÜÇ ADAYIN KIYASIYA YARIŞI

İYİ Parti’de seçim sürecinin en heyecanlı geçtiği ilçelerden biri olan Körfez İlçe Teşkilatı’nda beklenen seçim dün yapıldı. Üç adayın yarıştığı kongreye partililerin ve delegelerin ilgisi büyük oldu. Sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı genel kurul dün Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapıldı.

KONGRE SAKİN GEÇTİ

Beklenenin aksine son derece sakin bir ortamda yapılan kongre geniş bir katılımla gerçekleşti. Kongreye Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldızve il yöneticileri, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, DP Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, Memleket Partisi İlçe Başkanı Şuayp Yağar, Milli Yol Partisi Körfez İlçe Başkanı SümmaniYaşık ve başkan adayları, delegeleri ve çok sayıda partili katıldı.

KONUŞMALAR YAPILDI

Kongre, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ilk konuşmayı yaptı ve sonuç ne olursa olsun parti için en iyi olan sonucun çıkmasını umduklarını ifade etti. Daha sonra ise sırasıyla İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İlçe Başkanı Mehmet Candemir birer konuşma yaparak partilileri selamladı. Diğer adaylar; kurucu ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran ve Ayşegül Dinç’in de konuşmalarının ardından delegeler oy kullanma işlemine geçti.

Ömer TOYRAN

132

Ayşegül DİNÇ

85

Mehmet CANDEMİR

163

MEHMET CANDEMİR’İN LİSTESİ

Mehmet Candemir

İrfan Körpe

Ali Şahin

Betül Orhon

Eşref Güneş

Gülay Aydın Acartürk

Güven Aslan

Metin Arslan

Mehmet Yaşar Uzuner

Murteza Özün

Zübeyde Çalık

Rasim Güler

Recep Çetinkaya

Seçil Yılmaz

Fatma Özdemir Işık

Yeliz Ekşi

Neşe Erman

Gülşen Polat

Yavuz Yanar

Ümit Tunca

Sinan Öner

Ali Koparan

Sündüz Meliha Külünk

Sevda Çon

Leyla Cimşit

Emine Bakar

Burak Oltan Meydan

Nuh Tekin

Cemal Arabacı

Atila Öztürk

Emre Aslanoğlu

Fatih Öztürk

Halil İbrahim Temur