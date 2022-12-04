Silahla marketi gasp edip kaçan şahıs yakalandı

Olay 1 Aralık 2022 Perşembe günü Derince Çınarlı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre markete gelen bir şahıs yanındaki silahla market işletmecisini tehdit ederek gasp etti. Şahıs olayın ardından kaçarken market sahibi durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsı yakalama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şahıs 3 Aralık 2022 Cumartesi günü isminin B.O. olduğu tespit edilen şahıs suç aleti olan silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. B.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.