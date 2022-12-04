Otogarda aranan bavuldan kaçak telefonlar çıktı 

Olay 3 Aralık 2022 Cumartesi tarihinde Gebze Otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otogarda hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs emniyet güçlerine ihbar edildi. İhbar üzerine şahsı durduran polis ekipleri şahsın bavulu ve üstünü aradı. Yapılan aramada şahsın bavulundan adet Xiaomi marka cep telefonu ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen telefonlara polis el koyarken şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.