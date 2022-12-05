İzmit’e kahve kokusu yayıldı

İzmit Belediyesi, 2. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali ile kahveseverleri bir araya getirdi. 9 kahve firmasının katıldığı festivalde; kahve tadımları, canlı müzik dinletisi, Türk kahvesi atölyeleri, bando performansı, DJ performansı, çocuk animasyon gösterileri ve çeşitli ikramlar yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, festival çerçevesinde Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’ndeki 40 Yıllık Hatır Türk Kahvesi Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

"Bu festival, gelecek nesillere aktarılsın istiyoruz"

Sergi açılışında konuşan Başkan Hürriyet, "Bugün çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi vesilesiyle 2’ncisini düzenlediğimiz Türk Kahvesi Festivali için buradayız. Geçen sene İzmitlilerden çok güzel geri dönüşler almıştık. Bu sene geleneksel hale getirmek istedik. Türk kahvesi, kıymetli bir içecek. Bu markının festivalle birlikte hak ettiği değeri bulmasını arzuluyoruz. Bu festivalin de İzmit’ten doğan bir marka haline gelmesini istiyoruz. Türk kahvesini sevenler sıklıkla ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ derler. Biz de bugün hatırlarımızı çoğaltalım, 40 yıl değil bir ömür boyu hatıramız olsun diyerek bu festivalin 2’cisini düzenliyoruz. Bu festival, gelecek nesillere aktarılsın istiyoruz" dedi.

"Kahve üzerine ciddi çalışma gerçekleştiriyoruz"

Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:

"Kahve üzerine ciddi çalışma gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda Şehr-i İzmit Kafe’de kumda kahve hizmetine başlayacağız. Şehr-i İzmit Kafe’de bir kahve müzemiz olacak. Hem sosyal tesis hizmeti görecek hem de kahvenin mekanı haline gelecek. İnşallah kısa sürede hizmete açacağız. İzmit Belediyesinin ikinci müzesi olarak hizmette olacak" ifadelerini kullandı.

Festivalde, Cem Adıyaman yönetmenliğinde Okan Bayülgen ve usta isimlerin yer aldığı “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” kahve belgeselinin de gösterimi yapıldı.