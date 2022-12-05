05 Ara 2022 - 11:35- Kültür-Sanat G: 05 Ara 2022 - 11:39

İzmit’e kahve kokusu yayıldı

İzmit Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen 2. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali, renkli etkinliklere sahne oldu
İzmit’e kahve kokusu yayıldı mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi, 2. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali ile kahveseverleri bir araya getirdi. 9 kahve firmasının katıldığı festivalde; kahve tadımları, canlı müzik dinletisi, Türk kahvesi atölyeleri, bando performansı, DJ performansı, çocuk animasyon gösterileri ve çeşitli ikramlar yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, festival çerçevesinde Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’ndeki 40 Yıllık Hatır Türk Kahvesi Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

"Bu festival, gelecek nesillere aktarılsın istiyoruz"
Sergi açılışında konuşan Başkan Hürriyet, "Bugün çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi vesilesiyle 2’ncisini düzenlediğimiz Türk Kahvesi Festivali için buradayız. Geçen sene İzmitlilerden çok güzel geri dönüşler almıştık. Bu sene geleneksel hale getirmek istedik. Türk kahvesi, kıymetli bir içecek. Bu markının festivalle birlikte hak ettiği değeri bulmasını arzuluyoruz. Bu festivalin de İzmit’ten doğan bir marka haline gelmesini istiyoruz. Türk kahvesini sevenler sıklıkla ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ derler. Biz de bugün hatırlarımızı çoğaltalım, 40 yıl değil bir ömür boyu hatıramız olsun diyerek bu festivalin 2’cisini düzenliyoruz. Bu festival, gelecek nesillere aktarılsın istiyoruz" dedi.

"Kahve üzerine ciddi çalışma gerçekleştiriyoruz"
Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:
"Kahve üzerine ciddi çalışma gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda Şehr-i İzmit Kafe’de kumda kahve hizmetine başlayacağız. Şehr-i İzmit Kafe’de bir kahve müzemiz olacak. Hem sosyal tesis hizmeti görecek hem de kahvenin mekanı haline gelecek. İnşallah kısa sürede hizmete açacağız. İzmit Belediyesinin ikinci müzesi olarak hizmette olacak" ifadelerini kullandı.
Festivalde, Cem Adıyaman yönetmenliğinde Okan Bayülgen ve usta isimlerin yer aldığı “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” kahve belgeselinin de gösterimi yapıldı.

# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

05 Ara 2022 - 11:35 - Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.913.382 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’e kahve kokusu yayıldı mask
İzmit’e kahve kokusu yayıldı
Karamürsel sepetinin geleceği Muharrem ustaya emanet mask
Karamürsel sepetinin geleceği Muharrem ustaya emanet
“İçimizden Geldiği Gibi” sergisi kapılarını açtı mask
“İçimizden Geldiği Gibi” sergisi kapılarını açtı
2.Baskı çıktı! Seda Ünsar'ın 'Düşüş'üne okuyucudan yoğun ilgi mask
2.Baskı çıktı! Seda Ünsar'ın 'Düşüş'üne okuyucudan yoğun ilgi
Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için seçmeler tamam mask
Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için seçmeler tamam
"Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak diyorsak, içerik üretmek zorundayız" mask
"Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak diyorsak, içerik üretmek zorundayız"
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL