Belinay Balkanlarda esti

03-04 Aralık 2022 tarihleri arasında Arnavutluk'ta yapılan Balkan Taekwondo Şampiyonasında Kocaeli'li Kağıtsporlu sporcu bir çok ülkenin katıldığı Taekwando branşında 51 kilodaki Belinay Aytan ülkesini en iyi şekilde temsil ederek Balkan Şampiyonasında üçüncü oldu.
Bu başarıda emeği geçen Taekwando hocalarımız Cemal Temel, Ali İhsan Tekin ve Behlül Deniz'i kutlarız
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.