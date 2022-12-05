Belinay Balkanlarda esti

03-04 Aralık 2022 tarihleri arasında Arnavutluk'ta yapılan Balkan Taekwondo Şampiyonasında Kocaeli'li Kağıtsporlu sporcu bir çok ülkenin katıldığı Taekwando branşında 51 kilodaki Belinay Aytan ülkesini en iyi şekilde temsil ederek Balkan Şampiyonasında üçüncü oldu.

Bu başarıda emeği geçen Taekwando hocalarımız Cemal Temel, Ali İhsan Tekin ve Behlül Deniz'i kutlarız