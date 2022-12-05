Memur ve emeklilerin zam oranı netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.Peki memur, memur emeklileri ve SSK emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI
Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşmiş olacak. Uzmanların tahminlerine göre bu yıl refah payı ile birlikte emekli ve memurlar yüzde 30'ların üzerinde bir zam alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.