Sosyal konutlar 2 yılda teslim

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye’de sosyal konut üretmek amacıyla 1984 yılında kurulan TOKİ’nin 2002 yılına kadar 45 bin civarında sosyal konut yaptığını, 2003 yılından 2022 yılına kadar geçen sürede 1 milyon 170 bin konut üretildiğini kaydetti. Bulut, “Son 3 yılda da 247 bin civarında konut inşa edildi. Son yıllarda özellikle 2000-2001 yıllarında ülke genelinde birçok afet meydana geldi. Malatya, Elazığ afeti ile birlikte Van, Bingöl, daha sonrasında Karadeniz Bölgesi’nin neredeyse tamamını etkileyen bir sel felaketi yaşandı. İzmir’de büyük bir deprem yaşandı. Hiç bu kadar tahribat yapacağı tahmin edilmeyen ve afet olarak görülen ve ilk defa bu yıl bu kadar kapsamlı bir şekilde ülkemizde problem oluşturan, yıkıcı etkileri olan Antalya ve Marmaris yangınları oldu. Manavgat’ta birçok ev hasar aldı” dedi.

İHALELER YAPILIYOR

Sosyal konut projesi hakkında da bilgi veren Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda biz çok kısa bir sürede 250 bin konutun talep toplama süreçlerini yerine getirdik. Cumhurbaşkanımızın projeyi müjdelemesinden 40 gün sonra da ilk temellerini 5 bin 615 konutla attık. Bugün itibari ile de 13 bine yakın konutumuzun da ihalesi gerçekleştirilmiş durumda. 2 yılda bu konutlarımızı da bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”