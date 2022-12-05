Kadınlara ihracatın kapısını açacak

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; yönetim olarak Türkiye’nin girişimci kadınlarının iş hayatlarında sürdürülebilir başarı hikâyelerini yazmalarına destek olmak, kadın girişimcileri ihracat yapmaya teşvik etmek ve emeklerini katma değere dönüştürmek istediklerini söyledi.İHBİR bünyesinde oluşturulan “İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu” kapsamında ihracata ilk adımını atan girişimci kadınlara; iş dünyasının başarılı kadın girişimcileri, bilgi ve deneyimlerini aktardı.
70’TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu; işlerinde başarılı olan kadınların Sivil Toplum Kuruluşları’nda (STK) yer almasının önem arz ettiğini vurguladı. Mutlu, “Bizler maalesef ki işlerimizde var olurken, buralara gelmekten çekiniyoruz. Oysa ki bizim önce kendimize güvenip, STK’lara gelmemiz gerekiyor. Çünkü kadınların bu işlere kattığı değerin çok farklı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.Son 5 yıldır sadece ihracatla uğraştığını ve 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ise, “Kadınların başarısıyla G20 gibi bir yerde Türkiye’yi temsil ediyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.