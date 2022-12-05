Seçim sonucunu halay çekerek kutladılar

İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı 3.olağan kongresi bugün Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Birsen Çulha’nın adaylıktan çekildiği kongrede mevcut başkan Metin Savaş Sulu ve Burak Altan kıyasıya yarıştı. 433 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede oy verme işlemi 17:00'da bitti. Yapılan sayımda mevcut başkan Metin Savaş Sulu 265 oy alırken Burak Altan 68 oy aldı. Rakibine 197 fark atan mevcut başkan Sulu güven tazeledi. Seçim sonuçlarının ardından büyük bir sevinç yaşayan Sulu ve yönetimi zaferini halay çekerek kutladı.