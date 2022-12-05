İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı 3.olağan kongresi bugün Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Birsen Çulha’nın adaylıktan çekildiği kongrede mevcut başkan Metin Savaş Sulu ve Burak Altan kıyasıya yarıştı. 433 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede oy verme işlemi 17:00'da bitti. Yapılan sayımda mevcut başkan Metin Savaş Sulu 265 oy alırken Burak Altan 68 oy aldı. Rakibine 197 fark atan mevcut başkan Sulu güven tazeledi. Seçim sonuçlarının ardından büyük bir sevinç yaşayan Sulu ve yönetimi zaferini halay çekerek kutladı.
05 Ara 2022 - 13:42- Siyaset Güncelleme: 05 Ara 2022 - 13:45
Seçim sonucunu halay çekerek kutladılar
İYİ Parti Derince İlçe başkanlığı 3.olağan kongresinde mevcut başkan Metin Savaş Sulu ve Burak Altan yarıştı. Mevcut Başkan Metin Savaş Sulu oy alarak rakibine 197 oy fark atarak yeniden İYİ Parti Derince Başkanı oldu. Seçimi kazanan Sulu ve ekibi halay çekerek zaferini kutladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.