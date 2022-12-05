Şok! Belediye Derincespor, pilot takım uygulamasından çekilebilir

14 FUTBOLCU FEDERASYONA BAŞVURDU

Son maçında deplasmanda Şile Yıldızspor’a 1-0 mağlup olan Belediye Derincespor’da moraller hiç iyi değil. Kocaelispor’un pilot takımı olması yönünde girişimler devam edilirken uzun süredir alacaklarını tahsil edemeyen ve ciddi anlamda mağdur olan futbolculardan 14’ü alacakları için TFF’ye başvurdu. Sarı lacivertli kulüp sezon sonuna kadar anlaşması devam eden futbolculara ödeme yapamazsa futbolcular devre arasında serbest kalacaklar.

SOYUNMA ODASINA GELDİ, AMA?

Büyük bir mücadele ortaya koyan ve yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen sahaya çıkan Derince ekibinde futbolcu grubunun hemen hemen tamamı Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun’a da güvenmiyor. Önce tesise gelen ardından 1922 Konya maçı öncesi soyunma odasına girerek “Rahat olsun. Biz buradayız. Siz topunuzu oynayın yeter” denilmesine karşın her hangi adımın atılmaması moralleri en alt seviyeye indirdi.

YOK BÖYLE PROTOKOL

Futbolcuların toplam alacağı olan 1 milyon 380 bin liralık çekin 2023 Ocak sonunda ödenecek olması canları hayli sıkarken, kulübü zor durumda bırakan farklı bir hamle geldi. Kocaelispor Kulübü, Belediye Derincespor Kulübü’ne maddeleri çok ağır olan bir protokol gönderdi. Protokolün ardından Derince ilçesini temsil eden Belediye Derincespor Kulübü yönetiminin bunu kabul etmeyeceği öğrenildi.

KULÜP BAŞKASINA SATILABİLİR

Elde edilen sıcak bir bilgi de hafta arasında kulübü satın almak isteyen farklı şahıslarla görüşülecek olması. Kulübün Derince’den taşınmayacağına dair alınacak garanti kapsamındaki görüşmelerin ardından sarı lacivertlilerin bu ilden ya da farklı ilden bir iş insanına verilmesi gündemde. Hafta sonu Hacettepespor ile karşılaşacak olan Belediye Derincespor’u hareketli bir hafta bekliyor.