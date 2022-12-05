05 Ara 2022 - 13:52- Ekonomi G: 05 Ara 2022 - 13:56

Yüzlerce eleman aranıyor

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. İş başvurusu için tıklayın...

05 Ara 2022 - 13:52 - Ekonomi

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