05 Ara 2022 - 13:55- Sağlık G: 05 Ara 2022 - 13:58

Prof. Dr. Kürşat Çeçen Atakent Cihan Hastanesi'nde

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Çeçen, Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başladı
Prof. Dr. Kürşat Çeçen Atakent Cihan Hastanesi'nde mask
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1972 yılında Kars’ta doğan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Çeçen, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde tamamlayan Çeçen, Atakent Cihan Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başladı.

Çalışma hayatına Tokat Bağlar Sağlık Ocağı’nda başlayan Prof. Dr. Kürşat Çeçen, daha sonra sırasıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kars SSK Hastanesi, Kars Devlet Hastanesi, Gata Tıp Fakültesi, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, VM Medicalpark Kocaeli Hastanesi, Medar Kocaeli Hastanesi, SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hizmet sundu.

Çok sayıda bilimsel yayını bulunan ve Aralık ayı itibariyle Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulü yapmaya başlayan Prof. Dr. Kürşat Çeçen, aşağıda yer alan alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:

Üroonkoloji (Prostat, Böbrek, Mesane Testis Kanseri)

Laparoskopik Cerrahi

Radikal Prostatektomi

Radikal Nefrektomi

Mikrocerrahi

Varikoselektomi

Perkütan Nefrolitotomi

Flexeble Renoskopi

Holep

TOT

Çocuk Ürolojisi

# sağlık, eğitim

05 Ara 2022 - 13:55 - Sağlık

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