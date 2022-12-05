Kocaelispor A.Ş. için yoğun çalışma şimdiden başladı

Pazar günü yapılan olağanüstü kongrede, son anda hazırlandığı için “Oldu-bittiye getirilmek isteniyor” diye yorumlanan şirket kurma yetkisi maddesinin başkan Engin Koyun tarafından iptal edilmesi ve genel kurula sunulmaması sonrasında, mayısta yapılacak olağan kongreye hazırlık anlamında şirketleşme çalışması başlatıldı. Tesislerin Sevindikli’ye yapılıp yapılmaması konusu da tartışılıyor. Şirketleşme olayıyla bizzat yeni yönetimde de önemli görev alması beklenen Recep Durul profesyonel, iş yöneticisi olarak modelini hazırlayıp, genel kurula sunacak.