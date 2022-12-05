DEAŞ'ın bombacısı yakalandı

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DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün içerisinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunan şahsın H.H.A.A. olduğu tespit edildi. Şahsın bomba yüklü araç ve canlı bomba eylemlerinde kullanılan araçların yanında bulunduğu belirlendi. Şahıs Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen bombacı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.