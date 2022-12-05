Tarihi “Çınaraltı” kan ağlıyor efsanelerin kemikleri sızlıyor

Çok değil 2 sezon önce Fatih Terim ve Galatasaray’a sahayı dar eden Darıca’nın şimdi kendi başı darda. Hızla BAL’a düşüşünü sürdüren tarihi Çınaraltı kan ağlıyor, rahmetli kaptan Tamer ve Genel kaptan Tulgay Güler, efsane yönetici Erdoğan Güven (Ünlü yönetmen Birol Güven’in babası)’in kemikleri sızlıyor

HÂLÂ ATEŞ HATTINA YAKIN

3. Lig 2. Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği bu hafta da kazanamadı. Sarı yeşilliler konuk ettiği Kırıkkale Büyük Anadolu karşısında sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve 14. haftayı 11 puanla ateş hattının hemen üzerinde tamamladı. Nazım Gülay’dan sonra takımın başına getirilen Ender Alkan, 6. maçında da galibiyetle tanışamadı.

ALKAN DA AN İTİBARİYLE MERHEM OLAMADI

Bu sezonki tek galibiyetini 7 hafta önce Kahramanmaraşspor karşısında 1-0’lık skorla elde eden Darıca’da ertesi hafta göreve gelen Alkan, 4 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Kestel, Kartal Bulvar, Eynesil ve son olarak Kırıkkale ile berabere kalan Darıca temsilcisi sahasında Ergene Velimeşe’ye 2-0, deplasmanda da Ayvalıkgücü Belediyespor’a 4-1 mağlup oldu.

DEVRE ARASINI BEKLİYORLAR

14 maç sonunda 1 galibiyet, 8 beraberlik, 5 de yenilgi elde eden takım gol yollarında da zorlanıyor. Rakip fileleri sadece 9 kez havalandıran ve maç başına 0.65 gol ortalamasına sahip olan takım 14 maçın 7’sinde gol bulamadı. Yeni sezon öncesinde tam 12 transfer yapan ve bu transferleri son günlere sıkıştıran Darıca ekibi devre arasını iple çekiyor ve kadrosuna yeni isimler katarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Zira takımın içerisinde bunduğu durum ‘Tarihi Çınaraltı’na ve Çocuklar Duymasın ve Seksenler Dizisinin ilham kaynağı olan kulüp ile sarı yeşilli renklere hiç yakışmıyor.