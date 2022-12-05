Tarihi “Çınaraltı” kan ağlıyor efsanelerin kemikleri sızlıyor

Çok değil 2 sezon önce Fatih Terim ve Galatasaray’a sahayı dar eden Darıca’nın şimdi kendi başı darda. Hızla BAL’a düşüşünü sürdüren tarihi Çınaraltı kan ağlıyor, rahmetli kaptan Tamer ve Genel kaptan Tulgay Güler, efsane yönetici Erdoğan Güven (Ünlü yönetmen Birol Güven’in babası)’in kemikleri sızlıyor
HÂLÂ ATEŞ HATTINA YAKIN
3. Lig 2. Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği bu hafta da kazanamadı. Sarı yeşilliler konuk ettiği Kırıkkale Büyük Anadolu karşısında sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve 14. haftayı 11 puanla ateş hattının hemen üzerinde tamamladı. Nazım Gülay’dan sonra takımın başına getirilen Ender Alkan, 6. maçında da galibiyetle tanışamadı.
ALKAN DA AN İTİBARİYLE MERHEM OLAMADI
Bu sezonki tek galibiyetini 7 hafta önce Kahramanmaraşspor karşısında 1-0’lık skorla elde eden Darıca’da ertesi hafta göreve gelen Alkan, 4 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Kestel, Kartal Bulvar, Eynesil ve son olarak Kırıkkale ile berabere kalan Darıca temsilcisi sahasında Ergene Velimeşe’ye 2-0, deplasmanda da Ayvalıkgücü Belediyespor’a 4-1 mağlup oldu.
DEVRE ARASINI BEKLİYORLAR
14 maç sonunda 1 galibiyet, 8 beraberlik, 5 de yenilgi elde eden takım gol yollarında da zorlanıyor. Rakip fileleri sadece 9 kez havalandıran ve maç başına 0.65 gol ortalamasına sahip olan takım 14 maçın 7’sinde gol bulamadı. Yeni sezon öncesinde tam 12 transfer yapan ve bu transferleri son günlere sıkıştıran Darıca ekibi devre arasını iple çekiyor ve kadrosuna yeni isimler katarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Zira takımın içerisinde bunduğu durum ‘Tarihi Çınaraltı’na ve Çocuklar Duymasın ve Seksenler Dizisinin ilham kaynağı olan kulüp ile sarı yeşilli renklere hiç yakışmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
kibarcik - dunşyanın sonumu lan bu kadar il takımları super lıgten düşenler var nıye agıt yakıyorsun para yetermı sanıyorsun cebınden metelik cıkmıyan adam lar ahkam kesıyorsunuz kes ssesınış veselam
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.