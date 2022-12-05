Ateş: “Bilimsel çalışmaların ve hukuki değişikliklerin yapılması zorunludur”

Milletlerin uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ile ölçülmesi gerektiğini söyleyen DEVA Partisi Gebze İlçe Kadın Politikalar Başkanı Yasemin Ateş, “Kuruluşunun ilk yıllarında olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün, seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye, sanattan spora kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam etmektedirler.” dedi.

“EŞİT YURTTAŞ”

Cumhuriyet tarihinde kadın ve erkeğin eşit yurttaş mücadelesinde gelinen noktada önemli bir yol kat ettiğini belirten Başkan Yasemin Ateş,”Nüfusumuzun yarısı kadınlardan oluşmasına rağmen kadınlarımızın fiili olarak “eşit yurttaş” olamadıkları açıktır. Fırsat eşitliğinin sağlanamaması, kadın istihdamın arttırılmaması, siyasi karar alma mekanizmalarının içinde kadının yeterince yer alamaması, kadının insan haklarının ihlaline devam edilmesine neden olmaktadır. Kadının her şeyden önce özgür birey olduğunun kabul edilmemesi, kadının insan haklarının ihlalinin önlenmesinin önündeki en önemli engeldir. Bu nedenle bireylerin ve toplumun zihniyet dönüşümünü sağlayacak bilimsel çalışmaların ve hukuki değişikliklerin yapılması zorunludur.” diye ifade etti.

Yasemin Ateş sözlerine şöyle devam etti:

“Kadın - erkek eşitliğini sağlayacak, kız çocuklarının kesintisiz eğitim yapmasına olanak sağlayacak, kadın istihdamını artıracak bir dizi yasanın çıkartılması; erken yaşta evlenmelerin, kadının şiddet, taciz görmesine engel olacak eğitimlerin verilmesi ve yasaların buna göre düzenlenmesi gereklidir. Bu yasaların çıkartılmasında Meclisteki kadın milletvekillerinin katkısının çok daha etkin olması, Kadının insan haklarının önündeki engellerin kalkması, yasal değişikliklerin yapılması, kadın - erkek eşitliğini sağlayacak toplumsal dönüşümün sağlanması gerekmektedir. Sevginin ve şefkatin simgesi olan aynı zamanda tarih boyunca milletimizin var olma mücadelesinde hiç çekinden canını ortaya koyan kadınlarımız, günümüzde de önemli başarı hikâyelerine imza atmaktadır. Evinde, tarlasında, fabrikasında üretime destek olan, istihdam oluşturan, farklı alanlardaki başarılarıyla bizleri gururlandıran Türk kadını, her alanda topyekûn kalkınma hamlesi içinde olan Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında da önemli katkılar sağlamaktadır.”

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yıldönümünü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutladığını söyleyen Ateş, tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum diyerek sözlerini noktaladı.