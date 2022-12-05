Gölcüklü müdürün yeni kitabı çıktı

Gölcük’te Milli Eğitim camiasının sevilen simalarından Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Demir, 4. kitabını çıkardı.Erol Demir’in yeni çalışmasının adı “Sihirli Reçete”. TÜYAP İstanbul Fuarı’nda sergilenen kitabın büyük ilgi görmesi bekleniyor. Bu arada Müdür Erol Demir’in “Sihirli Reçete” adlı kitabı ve diğer eserlerin imza günü 10 Aralık Cumartesi günü saat 12.00 – 14.00 saatleri arasında 10. Salon 1021 numaralı stantta gerçekleşecek.