Aynacı güven tazeledi 

Kongreye yoğun katılım sağladı

Kongreye; İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Barış ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Çağlayan Garipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri, İYİ Parti İlçe Başkanları, İlçemizin Siyasi Parti ilçe Başkan ve yöneticileri, Dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve yöneticileri, parti delegeleri ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Kongrede ilk olarak Divan Kurulu Seçimi gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığı’na Vedat Bayram seçildi

Kongrede Divan Başkanlığına; Vedat Bayram, Divan Başkan Yardımcılığına Çetin Kocatürk, Katip Üyeler; Eser Derya, Yasemin Öksüz ve Yunus Çolak seçildi. Divan heyeti üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

Kongrede Akşener’e sevgi seli

Kongrede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmalarının kesitlerinin yer aldığı Sinevizyon gösterisi izletildi. Daha sonra 1 dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasına geçildi.

Başkan Aynacı oybirliği ile ibra edildi

Akabinde Kongrede Faaliyet raporu okundu. Faaliyet Raporu Delegelerin oy birliği ile kabul edildi.

Faaliyet Raporunun okunmasının ardından Mali Raporun okunmasına geçildi. Mali raporda oybirliği ile kabul edildi.

Aynacı, ‘Kenarda kalsaydık; ihaleler alır, bulunduğumuz yerden çok daha iyi olabilirdik’

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı ve Kongrenin tek adayı İsmail Aynacı, yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘Yaklaşık 2 buçuk yıl sonra tekrar bu kürsüde yine sizleri yeniden selamlıyorum. İYİ Parti’nin kurulduğu günden itibaren görevimize talip olduk. Siyasetin sıkıştığı bir ortamda Sayın Genel Başkanımız bir ışık yaktı. Bizlerde bu cesur yürekli Kadının hedefine ulaşabilmesi için bu hareketin içine dahil olduk. Biz o gün Kurucular Kuruluna Gölcük için söylüyorum bir avuç insan olarak listeye adımızı yazdırdık. Kurucular Kurulu olmak o dönemde kolay değildi. O dönemde Genelkurmay Başkanı bile Silahlı terör örgütü kurma iddiasından tutuklandı. Biz o gün sabah ne olacağını bilmiyorduk. Bize her türlü dava açılabilirdi. Belki de bizler hala içerideydik. Biz o gün imza atarken çoluğumuzu çocuğumuzu düşünmedik, bu vatan için bu ülke için ne yapabiliriz dedik. Bizler o dönemde birilerinin çatısı altında olabilirdik, kenarda olduğumuz için ihaleler alabilirdik, bulunduğumuz yerden çok daha iyi noktalarda olabilirdik. Ama bunları elimizin tersiyle ittik. Bu yüzden bu kadro çok değerlidir. İYİ Parti sıfatını kaldırın, sade İsmail Aynacı ismi bir anlam ifade etmez. Bizim ismimiz anlamını Sayın Genel Başkanımız ile kazandı. Ben 5 yıldır görev yapıyorum. Şunu net söyleyeyim bu iktidar gidene kadar ben bu kadrodan inmeyeceğim. Görevimin başındayım. Belki de seçim sabahı iktidara geldiğimiz zaman görevimden ayrılırım ama bu hedefe ulaşmadan görevimi asla bırakmayacağım. Göreve geldiğimizden bu yana olan süreç asla kolay olmadı.Covid-19 pandemisi vardı, esnaflık hayatımızda zorluklar yaşadık. Ailemizi görmedik. 1 hafta boyunca ailemi ve çocuklarımı göremediğim zamanlar oldu. Maddi ve manevi olarak bizlere 4 yıl boyunca destek veren herkese teşekkür ediyorum. 4 yıl boyunca bu teşkilatı ayakta tutuk. Belki faturalarımızı ödeyemedik ama parti binamızın faturasını ödemeyi öncelik kıldık. İnsanlar geldiklerinde çay, kahve içebilsin diye harcamalarımızı partimize yönlendirdik. Bu zor günlerde partimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bize ‘Bunlar düzgün adamlar’ dedirtme hedefindeydik, bunu başardığımıza inanıyorum. Bu gün çok güzel bir ortamda kongremizi gerçekleşti

riyoruz. Hepinize katılımlarınızdan ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum’ dedi.

Yıldız, ‘Gölcük’te birinci parti İYİ’ler olacak’

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, ‘Kıymetli dostlar; Sayın Genel Başkanımızın bir sözü var ‘İyilik olduğu zaman paydaşı çok, eksiklikler olduğu zaman insanlar siniyor ve tüm oklar bana geliyor’ der. Bu söz gerçekten çok doğru. Ben de bu görüşe katılıyor ve size yönelik yapılan her türlü eleştiriye sizin için siper olmaya hazırım. Evet yaptığınız işler çok zor ama sizleri buraya kimse zorla getirmedi. Hepiniz bu çalışmaları gönüllülük esasına göre yapıyorsunuz. Bu partiyi Meral Akşener kurmadı, Milletimiz kurdu. Sayın Genel Başkanımızı partimizin başına sizler getirdiğiniz. İyi ki de getirdiniz. Bize bu iyilik ismini milletimizin kendisi verdi. Geçtiğimiz gün AKP’li bir isim bana ‘Ne güzel isim seçtiniz’ dedi. Evet güzel isim seçtik. Çünkü kuruluşumuzda iyilik, azim, zorluk ve en önemlisi de inanç var. Sayın İlçe Başkanım İsmail başkanıma ayrı bir parantez açmak istiyorum. Burada İsmail kardeşimizin bir avantajı var. Bunu yakalayanda kendisi. Kamuoyunda sevilen kanaat önderleri var. Bu kanaat önderlerini İsmail hiç bırakmadı. Kendisini tebrik ediyorum. Bunlarla birlikte Gölcük’te inanılmaz bir ses getirdiler. Çok iyi çaba gösterdiler. Basında kendilerine çok iyi yer verdi. Sayın Genel Başkanımız Başbakan olmak istediğini söyledi. Diyorlar ki sordunuz mu? Sormaya gerek yok ki. Biz zaten birinci parti olmak için yola çıktık. Gölcük’te de birinci parti olacağız. İlçe Kongrelerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonra da il kongremiz olacak. İsmail kardeşimin çok doğru söylemi var. Biz durduğumuz yerde dursaydık servetimize servet katardık. Ama biz bu ülkenin Cumhuriyet değerlerine yeniden dönmesi için çalışıyoruz. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Ayrıca ülkemiz AKP’den acilen kurtulmak zorunda. Biz bu partiyi bu yüzden kurduk. Görevimize Milletvekili olmak ya da makam için gelmedik. Bireysel hesap yapanlar bu partiden ayrılıp gitti ama her hafta geri dönüşler var. Bunlar beni mutlu ediyor ama bazı geri dönüşler de canımı acıtıyor. Bu parti de kimsenin kişisel beklentisi olmamalı. Çünkü bu partinin her ferdi Kuvayi Milliye ruhu ile Atatürk’ün yolunda ülkemize hizmet etmek bilincindedir. İYİ Parti ve Sayın Genel Başkanımız da bu yolda ilerliyor. Bugün bu partide ve ülkede artık İYİ Partinin iktidarı konuşuluyor. Partimizin neler yaptığı ortada. Artık muhalefet olmak için değil, iktidar olmak için çalışan bir parti var. Çünkü biz bu ülkeyi yönetmek için toplandık. Seçim öncesinde benim şirketlerime 26 kez baskınlar geldi. Zor dönemler yaşadık. Ama biz zamanımızı, mesaimizi, maddi ve manevi her şeyimizi bu partinin iktidar olması için harcayacağız. Sizler böyle olduğunuz sürece bu inanç olduğu sürece bu cephe iktidar olacak’ diyerek konuşmasını tamamladı.

İYİ Parti İlçe Başkanlığı’na yeniden seçilen İsmail Aynacı’nın Yönetiminde;

İsmail Aynacı, Abdulkerim Çolak, Ahmet Kara, Asena Kahraman, Elif Damla Uçar, Fatih çetin, Fatma Aşçıoğlu, Fatma Ulutan, Gözde Budak, Hakan Küçük, Hakkı Kapan, Hasan Ayaz, H. Emrah Emirdağ, Hasan Kurtoğlu, Hüsrev Şahin, İlker Nuri Baskın, İrem Kısa, İsmail Veziroğlu, K. Emrah Erenkaya, Murat Kosa, Murat Zeytin, Nadide Selma Barak, Nurden Genç, Ömer Gökdaş, Ramazan Kılıç, Savaş Çakcı, Selçuk Atar, Soner Yusufoğlu, Süleyman Demirci, Şeyma Kolburan, Tuncay Kocatürk, Yasemin Öksüz, Yunus Çolak.