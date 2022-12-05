Bu Kış Başiskele’de Kimse Üşümeyecek

Başiskele’de hayırsever vatandaşlar ile yardıma muhtaç vatandaşlar arasında iyilik köprüsü kuran Başiskele Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kışlık kıyafet yardımı kampanyasını sürdürüyor.

KIŞLIK KIYAFET YARDIMI

“İyiliğiniz Isıtsın” sloganıyla geçen kış döneminde yapılan kampanya ile yüzlerce büyük küçük yardıma muhtaç vatandaşın soğuk kış günlerinde üşümemesini sağlayarak gönülleri de ısıtmıştı. Bu kış döneminde de kampanyaya devam eden Başiskele Belediyesi, hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunarak ihtiyaç fazlası giyilebilecek durumda olan kışlık kıyafetlerini Hayır Çarşısı’na bağışlamaya davet ediyor. Mont, kazak, bere, atkı, eldiven ve bot gibi kışlık giyecekleri Hayır Çarşısı’na bağışlayan duyarlı vatandaşlar, başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilerin hem yüreklerini hem de bedenlerini ısıtacak.

HAYIR ÇARŞISI YENİ YERİNDE HİZMETE DEVAM EDİYOR

Hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere ve bireyler arasında yardım köprüsü kuran Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı, yeni yerinde, Serdar Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi Dumlupınar Caddesi’nde hizmet vermeye devam ediyor. Yardımsever ve duyarlı vatandaşların kullanılabilir temiz kıyafetleri, ayakkabıları, ev tekstili ürünleri, kullanılabilir mobilyaları ve beyaz eşyaları bir araya toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştiriliyor.

GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULUYOR

Başiskele’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal dayanışmayı ön planda tutarak ilçe sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen Hayır Çarşısı hizmetiyle kentte gönül köprüleri kuruluyor.