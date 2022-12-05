05 Ara 2022 - 16:32- Ekonomi G: 05 Ara 2022 - 16:39

Süt ürünlerindeki büyük artış el yakıyor

TÜİK verilerine göre kasım ayının zam şampiyonu tereyağı olurken onu taze süt ve peynir izledi. Kasımda en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 17,58 ile tereyağında görüldü. Taze süt yüzde 15,71, peynir yüzde 15,05 arttı
Süt ürünlerindeki büyük artış el yakıyor mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları bazında kasımda önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün tereyağı oldu. Bu üründeki aylık fiyat artışı yüzde 17,58 olarak gerçekleşti.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, kasımda süt ürünlerinin fiyatları sert artış gösterdi. Kasım ayının zam şampiyonu olan tereyağını taze süt ve peynir izledi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84,39’a geriledi.

AYLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 5,75

2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Gıda enflasyonu kasımda aylık yüzde 5,75 oldu. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 102,55 olarak gerçekleşti.

                                                                                Kasım 2022’de fiyatı en çok artan ürünler

Gıda enflasyonuna en yüksek katkı ise süt ürünlerinden geldi. TÜİK verilerine göre, geçen ay tereyağındaki artışı yüzde 15,71 ile taze süt, yüzde 15,05 ile peynir izledi.

‘PEYNİR FİYATLARI ET FİYATLARINI GEÇTİ’

Tüketiciler zincir marketlerde aralık ayı itibari ile tereyağında kilogram başına 130 TL ve 225 TL arasında değişen fiyatlarla karşılaştı. Kaşar peyniri ise 154 TL’den başlarken pek çok markada fiyatlar 200 TL’nin üzerine çıktı.

Geçtiğimiz günlerde kimi marketlerin raflarında peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçtiği görülmüş ve ziraatçılardan konu ile ilgili uyarı gelmişti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da süt ürünlerindeki fiyat artışları ile ilgili uyarılarda bulunarak “Bazı marketlerde peynir fiyatları et fiyatlarını geçti. Böyle bir ortamda hem üretici hem de tüketici için acilen tedbirler almak zorundayız” demişti.

Bayraktar açıklamasında, “Besi ve süt hayvancılığında maliyet artışları, üretimi sürdürebilir olmaktan çıkarıyor. Bazı marketlerde peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçtiği bir ortamda hem üretici hem de tüketici için acilen tedbirler almak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

‘SEBEBİ ARZ EKSİKLİĞİ’

Her ay gıda enflasyonu ölçen Türk-İş de geçtiğimiz hafta açıkladığı açlık yoksulluk sınırı verilerinde, süt, yoğurt, peynir grubunda tüm ürünlerin fiyatlarının yükseldiğini açıklamış; fiyatların yükselmesindeki en önemli sebebinin ise arz eksikliği olduğunu belirtmişti.

Buna göre, market markalı ucuz sütlerin fiyatı 15,5 TL’ye yükselirken genelde ortalama litre fiyatı bir ayda yüzde 8 artarak ilk kez 20 TL’yi aştı. Kasım ayında peynir yüzde 12, yoğurt yüzde 5 fiyat artışı yaşandı.(Sözcü)

# türkiye

05 Ara 2022 - 16:32 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatansever - Ne %17 si geçen ay 1kg Sütaş tereyağı 135₺ idi bu ay 190₺ oldu hangi tereyağı o %17 artan ben de onu alayım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Aralık 17:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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