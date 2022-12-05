Büyükşehir ve Valilikten BİM'e ödül!

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlenen programda, özel gereksinimli bireylere en çok istihdam sağlayan firmalara plaket verildi. 41 firmaya ödül verilen organizasyonda son günlerin tartışmalı market zinciri BİM'de vardı.

BİM İCRA KURULU ÜYESİ GALİP AYKAÇ NE DEMİŞTİ?

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, "7. Private Label Zirvesi"ndeki konuşmasında, geçen yıl zincir marketlere ceza kesilmesi, iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına ve MHP lideri Bahçeli'nin zincir marketlere ilişkin söylemlerine ilişkin, "FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu gazetecileri himaye edenlere, bizi hedef gösterenlere başaramayacaksınız diyorum. Bizim ülkeyi yönetenlerle bir sorunumuz yok. Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" demişti.

İSTİFA ETTİ

BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç'ın 30 Kasım'da PLAT 7. Private Label Zirvesi’ndeki konuşmasında yaptığı açıklamalar tartışma yaratmıştı. Aykaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den özür dileyerek Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa etmişti.

41 FİRMADAN BİRİSİ OLDU

Bu tartışmalar sürerken; bugün Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü ortaklığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘İstihdamda Ben De Varım’ sloganıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde bir program düzenlendi. Programda Kocaeli’de özel gereksinimli bireylere en çok istihdam sağlayan 41 firmaya plaket verildi. Plaket verilen firmalar arasında BİM de yer aldı.