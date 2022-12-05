Ersöz: Samanlı Dağları'da kirlenme, talan ve imar baskısı ile karşı karşıyadır

Açıklamada "Kocaeli'nin son akciğerleri Samanlı Dağları'da kirlenme, talan ve imar baskısı ile karşı karşıyadır"dedi

21 Kasım 2022 tarihinde akademik odalar ve yerel derneklerin bir araya gelmesi ile Kocaeli Çevre Platformu'nun kuruluşu gerçekleştirildi. Çözüm odaklı yapacağı çalışmaları duyurmak adına Kocaeli Çevre Platformu,Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Lokali’nde basın açıklaması düzenlenedi.

“ÇEVRE SORUNLARI SON RADDEYE GELDİ”

Makine Mühendisi Muammer Hakkı Ersöz basın açıklamasında şu sözlere yer verdi“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

"DÜNYADA YAŞAMIN SON BULMASI RİSKİ"

Günümüzde Dünya ve insanlık çevre sorunları ve iklim krizi ile karşı karşıyadır. Bu durum özellikle 20. yüzyılın 2. yarısı ve 21. yüzyılda sürdürülen politikalar neticesinde son raddeye gelmiştir. Bu sürecin insanlığın yok olması ve Dünyada yaşamın son bulması riskini oluşturduğuna işaret etmek abartı kabul edilmemelidir.

“KOCAELİ ACIMASIZ KİRLİLİKTEN NASİBİNİ ALIYOR”

Dünya, Ülke ve yaşadığımız il bu çevre sorunları ile boğuşmaktadır. Kocaeli çevre sorunları ve kirlilik bakımından ülkemizin en önde gelen illerindendir. Çarpık sanayileşme neticesinde doğal yapısı bozulmuş ilimizde her gün yeni bir çevre cinayeti ve talanı yaşanmaktadır. Sanayileşmeye doymuş ilimizde her gün plansız ve kar hırsıyla yeni bir yatırım, bir kapasite artışı, deniz dolgusu vb konu gündeme gelmektedir. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, bastığımız toprak ve denizimiz olanca hızıyla kirletilmiş ve kirletilmeye de devam edilmektedir. Kocaeli'nin son akciğerleri Samanlı Dağları'da kirlenme, talan ve imar baskısı ile karşı karşıyadır..

Sırasıyla İzmit, Dilovası, Gebze, Çayırova, Körfez, Derince, Darıca, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Kandıra, Karamürsel kısaca tüm Kocaeli bu acımasız kirlilikten nasibini almaktadır.” ifadelerini kullandı.