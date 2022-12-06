Sağlık Bakanlığı duyurdu! Personel Alımı Kararı Kontenjan Dağılımı Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı personel alımı duyurusu yayımlandı. Az Önce Resmi Gazetede 6 Aralık 2022 tarihi ile yayımlanmış olan karar ile Sağlık Bakanlığı 2023 yılı 27 bin personel alımı gerçekleştirilecek. 2023 yılı 27 bin atama içni Kontenjan dağılım ve detayları belli oldu.

Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı 27 Bin Personel Alımı Yapacak!

Sağlık Bakanlığı 6 Aralık 2022 tarihi ile Resmi gazetenin 32035 Sayısı ve 2022/629 Karar sayısı ile yayımlanan duyuruya göre;

Eleman Temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2023 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi 10/7/2023 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Bin Personel Alımı Kontenjanları Ne Olacak?

27 bin personel alımı kontenjanlarına göre alımlar,

Acil Sağlık Hizmetleri

İlçe Sağlık Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezi

Sağlık Evi

Yataklı Tedavi

birimlerinde gerçekleştirilecektir. İlgili kontenjan dağılımı ise,

Diş tabibi 1 Kişi,

Diyetisyen 1 Kişi,

Ebe 146 Kişi,

Hemşire 3 Kişi,

Psikolog 1 Kişi,

Sağlık Memuru 38 Kişi,

Sağlık Teknikeri 1 Kişi,

Tabip 3224 Kişi,

Uzman Tabip 23585 Kişi,

olmak üzere 27 bin kişi istihdam edilecektir.

5/12/2022 TARİHLİ VE 2022/629 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE 4924 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİ HÜKMÜ ÇERÇEVESİNDE 1/1/2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 2023 YILINDA SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK HİZMET BİRİMLER,

42 BİN 500 Yeni Sözleşmeli Personel ve İşçi Alımı Yapılacak!

Sağlık Bakanlığı yapılan atamalarda 85 bin personel alımı yapılacağını bildirmişti. Bu kapsamda 2022 yılı 42 bin 500 kişi ataması yapıldı. Söz verilen 42 bin 500 kiş ide ayrı olarak ataması yapılacaktır.