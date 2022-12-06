Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre bugün en yüksek hava sıcaklığı 13 derece iken en düşük hava sıcaklığı ise 4 derece olacak . Hafta içi parçalı bulutlu, ve sabahları sabahları puslu hava ile ilerlemeye devam edecek. Sıcaklıklar düşecek. Gündüz sıcaklıkları 12 - 17 derece bekleniyor. Geceleri ise 3 - 10 derece olacak.
İşte 5 günlük tahmin raporu:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.