Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre bugün en yüksek hava sıcaklığı 13 derece iken en düşük hava sıcaklığı ise 4 derece olacak . Hafta içi parçalı bulutlu, ve sabahları sabahları puslu hava ile ilerlemeye devam edecek. Sıcaklıklar düşecek. Gündüz sıcaklıkları 12 - 17 derece bekleniyor. Geceleri ise 3 - 10 derece olacak.

İşte 5 günlük tahmin raporu: