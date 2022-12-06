06 Ara 2022 - 10:54- Spor G: 06 Ara 2022 - 14:09

Kocaeli'de karate rüzgarı

Kocaeli'de düzenlenen İller Arası Karate Ligi'nin ikinci ayağı sona erdi. 20 ilden bin 82 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere madalyaları verildi
Kocaeli'de karate rüzgarı mask
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Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen İller Arası Karate Ligi’nin ikinci ayağına 20 ilden 82 kulüp 544 kadın ile 538 erkek olmak üzere bin 82 sporcu katıldı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 8 tatemide yapılan müsabakalarda karateciler madalya almak için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen 94 hakem görev aldı. Sporcular minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 4 yaş grubunda kumite dalındaki 59 kategoride dereceye girebilmek için rakipleriyle rekabet etti.

"Kocaeli spor dostu bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"
İller Arası Karate Ligi’nin ikinci ayağına katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri
Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, kulüp başkanları ve sporcu yakınları müsabakaları izledi. Yaşar Çakmak, Kocaeli'de düzenlenen sportif faaliyetlerin kente büyük bir değer kattığını belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, ulusal ve uluslararası organizasyonlara desteğini sürdürmüştür. Organizasyona katılan tüm misafirlerimize ev sahipliğimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Kocaeli spor dostu bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlimizde ulusal ve uluslararası müsabaka yapabilecek potansiyele sahibiz. Bu turnuvada da bunu göstermiş olduk. Tüm sporcuların Kocaeli’nden güzel anılarla ayrılacağına inanıyorum. Her öğrencinin bir spor dalı ile uğraşmasını istiyoruz. Müsabakalarda centilmence mücadele ederek, başarıyla ayrılmanızı temenni ediyorum. Şampiyonaya katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.
# Büyükşehir Belediyesi, türkiye, polis, Kadın, Tahir Büyükakın

06 Ara 2022 - 10:54 - Spor

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