MOBESKO 12.Geleneksel indirim günleri başladı

Kurulduğu günden bu yana başta Kocaeli olmak üzere İstanbul, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova ve Bursa gibi birçok ile hizmet veren MOBESKO’nun gelenekselleşen İndirim Günleri 14 Kasım Pazartesi günü başladı. MOBESKO, bünyesinde bulunan 92 mağazada büyük bir indirim uygulayarak tüketicilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Kocaeli ’ye büyük ölçüde katma değer sağlayan MOBESKO, İndirim Günleri kapsamında başlattığı yılsonu kampanyasıyla bu durumu her yıl olduğu gibi bu yıl da kanıtladı.

DÜNYANIN İNDİRİMİ MOBESKO’DA!

14 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek olan iki aylık kampanya süresince oturma grubu, çocuk ve genç odaları, beyaz eşya, halı, yemek odası takımı, ofis eşyaları, bahçe mobilyası grupları ve evinizin ihtiyacı olan tüm ürünleri MOBESKO’da bulabilirsiniz. İndirim günlerinin avantajlı fiyatları ile Mobesko Mağazaları’na özel sevkiyat seçeneği ve güvenli hizmet anlayışı ile dünyanın dört bir yanına eviniz için dilediğiniz ürünü sipariş verebilirsiniz. İndirim günlerine özel fırsatları ve kampanyaları kaçırmamak için www.mobesko.com adresini ziyaret edebilir, ürünleri detaylı incelemek ve satın almak için MOBESKO mağazalarına uğrayabilirsiniz.