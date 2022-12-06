MOBESKO 12.Geleneksel indirim günleri başladı

Kurulduğu günden bu yana başta Kocaeli olmak üzere İstanbul, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova ve Bursa gibi birçok ile hizmet veren MOBESKO’nun gelenekselleşen İndirim Günleri 14 Kasım Pazartesi günü başladı. MOBESKO, bünyesinde bulunan 92 mağazada büyük bir indirim uygulayarak tüketicilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Kocaeli ’ye büyük ölçüde katma değer sağlayan MOBESKO, İndirim Günleri kapsamında başlattığı yılsonu kampanyasıyla bu durumu her yıl olduğu gibi bu yıl da kanıtladı.
DÜNYANIN İNDİRİMİ MOBESKO’DA!
14 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek olan iki aylık kampanya süresince oturma grubu, çocuk ve genç odaları, beyaz eşya, halı, yemek odası takımı, ofis eşyaları, bahçe mobilyası grupları ve evinizin ihtiyacı olan tüm ürünleri MOBESKO’da bulabilirsiniz. İndirim günlerinin avantajlı fiyatları ile Mobesko Mağazaları’na özel sevkiyat seçeneği ve güvenli hizmet anlayışı ile dünyanın dört bir yanına eviniz için dilediğiniz ürünü sipariş verebilirsiniz. İndirim günlerine özel fırsatları ve kampanyaları kaçırmamak için www.mobesko.com adresini ziyaret edebilir, ürünleri detaylı incelemek ve satın almak için MOBESKO mağazalarına uğrayabilirsiniz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.