SEDAŞ üniversite öğrencileri ile buluştu

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi öğrencilerini ağırladı. Yaklaşık 20 kişilik heyet SEDAŞ’ın Teknik Eğitim Merkezi’ni gezdi. SAÜ'lü öğretim üyesi Türker Çavuş eşliğinde yapılan ziyarette öğrenciler ders niteliğinde bilgiler almak üzere merkezde teknik incelemelerde bulundu.
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde, önceliklerini müşteri memnuniyetine göre şekillendirmeye özen gösterdiklerine dikkat çeken SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bağlı Teknik Akademi Uzmanları, öğrencilere elektrik dağıtım hizmetleri konusunda teknik teorik ve pratik sunumlar yaptı. Ziyarette öğrenciler ayrıca SEDAŞ'ın dağıtım faaliyetleri, teknolojik yatırımları, yenileme ve bakım çalışmaları, şebeke üzerinde manevra yapma teknikleri ve iş güvenliği çalışmaları ile ilgili de detaylı bilgiler aldılar.
Programının ardından öğrenciler, SEDAŞ yetkililerine teknik gezi boyunca kendilerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.