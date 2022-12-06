Kocaeli TV’nin yeni sahibi oldu

Kocaelispor Yöneticisi, Yüksek İnşaat Mühendisi Tuncay Arıcan, medya işine girdi. Gök-Yol İnşaat sahibi Arıcan ve yine Gök-Yol İnşaat’ın ortaklarından Feridun Duman ile birlikte bu kararı aldı. 4 aydır şirket yönetiminde çalışmalar yapan Arıcan, Kocaeli TV’nin yüzde 51 hissesini de satın alarak yönetim kurulu başkanlığına geldi. Kocaeli TV Yönetim Kurulu Eski Başkanı Turgay Tüysüz, genel müdür olarak görevlendirirldi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mezunu olan Arıcan, KOÜ'de yüksek lisansını tamamladı. 38 yaşındaki iş insanı, evli 1 kız 1 erkek evlat sahibi. Arıcan Alikahya doğumlu.
Arıcan, kurumsal anlamda atak yapmayı planladıklarını belirterek,"Kocaeli TV’yi büyüteceğiz.Tüm platformlarda yerimizi alacağız.Kentin ve bölgenin söz sahibi olmaya devam edeceğiz. 4 aydır bizzat faaliyetlerin içerisindeyim. Bu kurumu hak ettiği yere getireceğiz." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek TÜRK - HAYIRLI OLSUN OKUMUŞ ADAMDAN ZARAR GELMEZ .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.