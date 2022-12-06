Kocaeli TV’nin yeni sahibi oldu

Kocaelispor Yöneticisi, Yüksek İnşaat Mühendisi Tuncay Arıcan, medya işine girdi. Gök-Yol İnşaat sahibi Arıcan ve yine Gök-Yol İnşaat’ın ortaklarından Feridun Duman ile birlikte bu kararı aldı. 4 aydır şirket yönetiminde çalışmalar yapan Arıcan, Kocaeli TV’nin yüzde 51 hissesini de satın alarak yönetim kurulu başkanlığına geldi. Kocaeli TV Yönetim Kurulu Eski Başkanı Turgay Tüysüz, genel müdür olarak görevlendirirldi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mezunu olan Arıcan, KOÜ'de yüksek lisansını tamamladı. 38 yaşındaki iş insanı, evli 1 kız 1 erkek evlat sahibi. Arıcan Alikahya doğumlu.

Arıcan, kurumsal anlamda atak yapmayı planladıklarını belirterek,"Kocaeli TV’yi büyüteceğiz.Tüm platformlarda yerimizi alacağız.Kentin ve bölgenin söz sahibi olmaya devam edeceğiz. 4 aydır bizzat faaliyetlerin içerisindeyim. Bu kurumu hak ettiği yere getireceğiz." dedi.