Kocaeli Eczacılar Odası 22 öğrenciye burs verecek

erol demirbek TÜRK - bravo eczacılar odasına , bugünlerde onlarında kira eleman maaşı, alacaklarının geç ödenmesi gibi bir çok sorunları olmasına rağmen ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUŞ darısı devletten milyon milyon PARA ALAN SİYASİ PARTİLERİNDE ALDIKLARI PARANIN % 25 İNİ TÜRK GENÇLERİNİN EĞİTİMİ İÇİN DİREKT GENÇLERİN KENDİLERİNE BAĞIŞLAMASI dileğimdi , DİREKT GENÇLERE OLMASI ŞARTIMDIR , ARADA KAYNAYIP YANLIŞ YERLERE VERGİDEN KAÇINMAK !!! İÇİN GİTMESİN DİYE .