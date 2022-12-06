Sait Aydın: Tek çıkış yolu millet ittifakı başka yolu yok!

CHP'li Sait Aydın, TÜİK ve ENAG'ın Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından önemli değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin kısır bir döngüye döndüğünü belirten Aydın, çıkıs kapısının Millet İttifakı olduğunu söyledi. Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:" İktidar da ekonomiye bir şey yapamaz. Bu zamana kadar ekonomi güzeldi diyemezler çünkü hep sattılar. Sattıkça güzel oldu. Sıfırlar atıldı, ülke rahata erdi dediler. Tam tersi sattıkları için ülke ekonomik olarak kalkındı. Geleceği düşünmediler. Bakın şimdi ne oldu enflasyon artıyor. Pik noktada. Maaşlara zam gelse ne olur? Bu sefer ürünlere de zam gelecek. O zam eşitlenecek. Mantıksız iş yapıyorlar. Mantıklı davranmak isteyene de koltuk sevdası için izin vermiyorlar. Küçümsüyorlar. 3 yıldır halkı düzelteceğiz, bitecek diye oyalıyorlar. Bitmez, bitemez. Her şeyi sattılar, satacak başka şeyleri yok. Hiçbir zaman güzel yönetmediler, şimdi de yönetemezler. Tek çıkış kapısı, tek kurtuluş Millet İttifakı iktidarlığıdır. Başka yolu yok." dedi.