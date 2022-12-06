DEVA İzmit vites yükseltti

Ali Babacan’ın Başkanlığında kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde seçim hazırlıkları sürüyor. En geç Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için hazırlıklarına aylar önce başlayan DEVA Partisi’nde iktidara gelindiğinde ilk bir ayda, ilk 90 günde ve ilk 180 günde gerçekleştirilecek çalışmalar bir program dahilinde gün gün belirlendi. Kitaplar halinde bütün il başkanlıklarına gönderildi. Diğer yandan da, teşkilâtların daha da güçlendirilmesi için çalışmalar sürüyor...
DEVA İZMİT SEÇİME HAZIRLANIYOR
DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanlığı’na Av. Erdinç Işık’ın atanması ardından Işık, hızlı bir şekilde yönetimini oluşturmuş ve Genel Merkez’e onay için göndermişti. Listesi onaylanan DEVA Partisi İzmit ilçe Başkan Erdinç Işık, İzmit’te DEVA Partisi’ne büyük bir ivme kazandıracaklarını söyledi.
DEVA Partisi’nin Türkiye’nin umudu ve parlayan yıldızı haline geldiğine dikkat çeken İzmit İlçe Başkanı Av. Erdinç Işık, “Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın herkes tarafından istisnasız kabul edilen engin ekonomi bilgisi ve DEVA Partisi’nin devlet tecrübesine sahip yetkin kadrolarıyla, Türkiye’yi girdiği bu girdaptan inşaallah en kısa sürede çıkaracağız. Bu konuda gerek Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın, gerek genel merkezimizin, gerek Kocaeli İl Başkanlığımızın, gerek İzmit ilçe başkanlığımızın ve gerekse de diğer ilçe başkanlıklarımızın ve yurt çapındaki teşkilâtlarımızın gece gündüz demeden çalıştığını ve doğruları milletimize anlatarak şurada sayılı günler kalan seçimler için halkımız bilgilendirdiğini sevinerek görüyoruz.
İzmit’in bütün değerlerinin temsil edildiği ilçe yönetimimizde, kentimizin tamamı temsil ediliyor. İnanıyorum ki, Genel Merkezimiz’den de onaylanmış olan ilçe yönetimimizle birlikte, DEVA Partisi, İzmit’te de inşaallah birinci parti olarak çıkacaktır” dedi.
DEVA PARTİSİ İZMİT İLÇE
DEVA Partisi İzmit İlçe Yönetimi ve Danışma Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Erdinç Işık (Başkan)
Furkan Yılmaz
Abdullah Karavar
Yalçın Özdemir
Ercan Çetin
Neriman Kuş
Necip Fazıl Uzun
Ercan Aktan
Hülya Kuşçı İlhan
Ersin Narlıoğlu
Bilal Şimşek
Sevim Adıgüzel
Cengiz Peçenek
Fatmagül Pekemen
Ebru Soykan
Ali Keleşoğlu
Burcu Kılıç
Mehmet Cezayir
Ersin Aydın
Zeydin Başboğa
Kadir Özdemir
Dilara Arslan
Fahrettin Bulut
Okan Kılıç
Tuna Taşer
Ayhan Göksu
Bülent Sağlık
İlhan Kaya
Vasviye Akarsu
Elif Nazlı Polat
Selçuk Büyükmete
Salih Öztaş
İlçe Danışmanları
Orhan Pehlivan
Ufuk Işık
Nurcan Taşpınar
Hicran Dinç
Murat Öztürk
Hüseyin Turan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.