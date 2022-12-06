DEVA İzmit vites yükseltti

Ali Babacan’ın Başkanlığında kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde seçim hazırlıkları sürüyor. En geç Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için hazırlıklarına aylar önce başlayan DEVA Partisi’nde iktidara gelindiğinde ilk bir ayda, ilk 90 günde ve ilk 180 günde gerçekleştirilecek çalışmalar bir program dahilinde gün gün belirlendi. Kitaplar halinde bütün il başkanlıklarına gönderildi. Diğer yandan da, teşkilâtların daha da güçlendirilmesi için çalışmalar sürüyor...

DEVA İZMİT SEÇİME HAZIRLANIYOR

DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanlığı’na Av. Erdinç Işık’ın atanması ardından Işık, hızlı bir şekilde yönetimini oluşturmuş ve Genel Merkez’e onay için göndermişti. Listesi onaylanan DEVA Partisi İzmit ilçe Başkan Erdinç Işık, İzmit’te DEVA Partisi’ne büyük bir ivme kazandıracaklarını söyledi.

DEVA Partisi’nin Türkiye’nin umudu ve parlayan yıldızı haline geldiğine dikkat çeken İzmit İlçe Başkanı Av. Erdinç Işık, “Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın herkes tarafından istisnasız kabul edilen engin ekonomi bilgisi ve DEVA Partisi’nin devlet tecrübesine sahip yetkin kadrolarıyla, Türkiye’yi girdiği bu girdaptan inşaallah en kısa sürede çıkaracağız. Bu konuda gerek Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın, gerek genel merkezimizin, gerek Kocaeli İl Başkanlığımızın, gerek İzmit ilçe başkanlığımızın ve gerekse de diğer ilçe başkanlıklarımızın ve yurt çapındaki teşkilâtlarımızın gece gündüz demeden çalıştığını ve doğruları milletimize anlatarak şurada sayılı günler kalan seçimler için halkımız bilgilendirdiğini sevinerek görüyoruz.

İzmit’in bütün değerlerinin temsil edildiği ilçe yönetimimizde, kentimizin tamamı temsil ediliyor. İnanıyorum ki, Genel Merkezimiz’den de onaylanmış olan ilçe yönetimimizle birlikte, DEVA Partisi, İzmit’te de inşaallah birinci parti olarak çıkacaktır” dedi.

DEVA PARTİSİ İZMİT İLÇE

DEVA Partisi İzmit İlçe Yönetimi ve Danışma Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Erdinç Işık (Başkan)

Furkan Yılmaz

Abdullah Karavar

Yalçın Özdemir

Ercan Çetin

Neriman Kuş

Necip Fazıl Uzun

Ercan Aktan

Hülya Kuşçı İlhan

Ersin Narlıoğlu

Bilal Şimşek

Sevim Adıgüzel

Cengiz Peçenek

Fatmagül Pekemen

Ebru Soykan

Ali Keleşoğlu

Burcu Kılıç

Mehmet Cezayir

Ersin Aydın

Zeydin Başboğa

Kadir Özdemir

Dilara Arslan

Fahrettin Bulut

Okan Kılıç

Tuna Taşer

Ayhan Göksu

Bülent Sağlık

İlhan Kaya

Vasviye Akarsu

Elif Nazlı Polat

Selçuk Büyükmete

Salih Öztaş

İlçe Danışmanları

Orhan Pehlivan

Ufuk Işık

Nurcan Taşpınar

Hicran Dinç

Murat Öztürk

Hüseyin Turan