İZMEK, geri dönüşüm kursuyla dikkat çekiyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi ortaklığında faaliyetlerine devam eden İZMEK’in geri dönüştürülebilir atıkları kullanıma kazandıran Atık Kağıt ve Muhtelif Ambalaj kursu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların talebi üzerine Nebi Güdük, Belsa Plaza ve Tepeköy Kurs Merkezi olmak üzere 3 ayrı yerde kurs devam ediyor.
DOĞAYA KATKI SUNUYORLAR
Usta öğreticiler Gülsüm Hacıoğlu ve Hacer Özkan tarafından verilen eğitimlerden 90 kursiyer faydalanıyor. Geri dönüştürülebilir atıkları el emeği ürünlere çeviren kursiyerler ortaya çıkan ürünlerin uzun süre kullanıldığını dile getiriyor. Aynı zamanda yaptıkları ürünleri pazarlayarak hem ekonomiye hem de doğaya katkı sağlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.