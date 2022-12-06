Kocaeli BİLNET Okulları Ata’nın huzurunda

İzmit Yerleşkesi’nde bulunan BİLNET Okulları Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi’nden oluşan 60 dersliği ve öğrencilerinin çok yönlü gelişimini destekleyen, çeşitli aktivite alanları bulunan, 15 bin m2 kapalı alana sahip, güçlü öğretmen kadrosu ile öğrencilerinin akademik ve sosyal yönden gelişimlerini, 21. yüzyılın beklentilerinden haberdar olmalarını hedefleyerek geleceklerini tasarlayan Özel Kocaeli BİLNET Okulları’nda öğrencilerinin YKS ve LGS’de üstün başarı sağlamaları, istedikleri mesleğe tüm yeterlilikleriyle adım atarak fark yaratmaları sağlanıyor.

TÜRK BAYRAĞI EŞLİĞİNDE

Kocaeli BİLNET Okulları kuruluşunun 5’inci yılında Okul Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol, Lise Müdür Yardımcıları Tülay Aydoğmuş ve Ensar Örgüç eşliğinde lise öğretmen ve öğrencileriyle 30 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Türk bayrağı eşliğinde Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’egeldiler. Gerçekleşen resmî törenin ardından Okul Kurucusu Ali Korkmaz, Kocaeli BİLNET Okulları adına mozoleye çelenk koydu ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

KORKMAZ’IN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’NE YAZDIKLARI

“Sevgili Ata’m,

Kocaeli Bilnet Okulları olarak sizi ziyarete geldik.

Eşsiz bir komutan, büyük bir devlet adamı olmanızın ötesinde

“Benim asıl anlatılacak yönüm öğretmenliğimdir.” demiştiniz.

Bizler de sizin Başöğretmenliğinizden aldığımız feyz ile Türkiye Cumhuriyeti’ni ileriye taşıyacak olan; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, aklın ve bilimin ışığında ilerleyen, kökleriyle vatan toprağına sıkıca tutunan, dalları ile evrenseli kucaklayan nesiller yetiştirme gayreti ve heyecanı ile huzurunuzda saygı, minnet ve özlemle eğiliyoruz.”