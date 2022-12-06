06 Ara 2022 - 13:51- Eğitim G: 06 Ara 2022 - 13:55

Kocaeli BİLNET Okulları Ata’nın huzurunda

Kocaeli BİLNET Okulları’nın kuruluşunun 5’inci yıldönümü nedeniyle Okul Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz’ın öncülüğünde okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler Anıtkabir’e Ata’nın huzuruna çıkarak çelenk sundular
Kocaeli BİLNET Okulları Ata’nın huzurunda mask
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İzmit Yerleşkesi’nde bulunan BİLNET Okulları Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi’nden oluşan 60 dersliği ve öğrencilerinin çok yönlü gelişimini destekleyen, çeşitli aktivite alanları bulunan, 15 bin m2 kapalı alana sahip, güçlü öğretmen kadrosu ile öğrencilerinin akademik ve sosyal yönden gelişimlerini, 21. yüzyılın beklentilerinden haberdar olmalarını hedefleyerek geleceklerini tasarlayan Özel Kocaeli BİLNET Okulları’nda öğrencilerinin YKS ve LGS’de üstün başarı sağlamaları, istedikleri mesleğe tüm yeterlilikleriyle adım atarak fark yaratmaları sağlanıyor.

TÜRK BAYRAĞI EŞLİĞİNDE

Kocaeli BİLNET Okulları kuruluşunun 5’inci yılında Okul Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol, Lise Müdür Yardımcıları Tülay Aydoğmuş ve Ensar Örgüç eşliğinde lise öğretmen ve öğrencileriyle 30 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Türk bayrağı eşliğinde Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’egeldiler. Gerçekleşen resmî törenin ardından Okul Kurucusu Ali Korkmaz, Kocaeli BİLNET Okulları adına mozoleye çelenk koydu ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

 KORKMAZ’IN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’NE YAZDIKLARI

“Sevgili Ata’m,

Kocaeli Bilnet Okulları olarak sizi ziyarete geldik.

Eşsiz bir komutan, büyük bir devlet adamı olmanızın ötesinde

“Benim asıl anlatılacak yönüm öğretmenliğimdir.” demiştiniz.

Bizler de sizin Başöğretmenliğinizden aldığımız feyz ile Türkiye Cumhuriyeti’ni ileriye taşıyacak olan; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, aklın ve bilimin ışığında ilerleyen, kökleriyle vatan toprağına sıkıca tutunan, dalları ile evrenseli kucaklayan nesiller yetiştirme gayreti ve heyecanı ile huzurunuzda saygı, minnet ve özlemle eğiliyoruz.”

# türkiye, Okul

06 Ara 2022 - 13:51 - Eğitim

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatansever - Başımıza taş yağacak TAŞ

bu gözler ölmeden bu günleri de gördü ya daha da gam yemem

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 18:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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