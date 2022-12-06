PETKİM’in emeklilerinden hayatını kaybeden dostlarına vefa

Temelleri 1965 yılında atılan fabrikaların üretime başlamasıyla Kocaeli ve Türkiye sanayisinin prestijli kuruluşları arasında yer alan PETKİM, yıllar sonra alınan özelleştirilme kararıyla artık anılarda yaşatılıyor. Uzun yıllar birlikte çalışan PETKİMLİ dostlar emeklilik yaşamlarında da her fırsatta buluşmaya önem veriyorlar. Mustafa Yaman, Kamil Terzi, Hülya Sezer Mengi, Şemsettin Aslan, Kemal Şimşir, Fahri Kampara, Cevat Körpe ve Tevfik Tobaloğlu’nun yer aldığı Tertip Komitesi güzel organizasyonlara imza atıyor. Bu çerçevede başlatılan mevlit buluşmalarına Kocaeli Fuar içi Mustafa Pehlivan Camii’nde bu yıl bir yenisi daha eklendi.
İKRAMDA BULUNDULAR
PETKİM’in emektar dostları, pazar günü öğle ezanının okunmasıyla namazlarını birlikte kıldılar. Okunan Kuran ve mevlidin ardından vatanı için canını veren tüm şehitler ile, PETKİM’de çalışırken yada emeklilik dönemlerinde ahirete göçen dostları için dualar edildi. Hayatta olanlar için sağlıkla, güzel ömürler dilendi. Duygu yüklü anların yaşandığı buluşma; tavuklu pilav, tatlı, ayran ikramında anılarla süslenen sohbetlerle sona erdi. PETKİMLİ dostlar nisanda kuruluş gününde buluşmak dileği ile bu anlamlı birlikteliği sağlayan tertip komitesine de teşekkür ettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.