06 Ara 2022 - 14:00- Sağlık G: 06 Ara 2022 - 14:03

İlaç sektöründe bu yıl da “En Beğenilen Şirket” Pfizer
İlaç sektöründe bu yıl da “En Beğenilen Şirket” Pfizer mask
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22 yıldır düzenlenen “En Beğenilen Şirketler” araştırması bu yıl da Capital Dergisi öncülüğünde Zenna Araştırma ve Danışmanlık firmasıyla gerçekleştirildi. Araştırmaya farklı sektörlerden 422 şirketi temsilen 1.710 yönetici katıldı. Bu kapsamda 21 farklı performans kriteri sorgulandı. Araştırmanın başladığı yıllardan bugüne listeye adını üst sıralardan yazdırmayı başaran ve 8 yıldır aralıksız “En Beğenilen İlaç Şirketi” ilk 3 sıralamasında yer alan Pfizer Türkiye, geçen senelerde olduğu gibi bu sene de listenin zirvesine 1. olarak yerleşti.

“BİLİM KAZANACAK”

Pfizer Türkiye İK Direktörü Seda Tamur Oğralı, Pfizer Türkiye'nin elde ettiği birincilikle ilgili şunları söyledi: “En beğenilen şirket olmamızın temelinde hastaların hayatını değiştiren çığır açan yenilikler amacımız yer alıyor. Pfizer'de bizler bilimi ve global kaynaklarımızı, insanlara yaşamlarını uzatan ve anlamlı biçimde iyileştiren tedaviler sunmak için kullanıyoruz ve her zaman “Bilim kazanacak” diyoruz. Şirket değerlerini paylaşan güçlü ekibimiz sayesinde de hedeflerimize her yıl daha fazla ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.”

# türkiye

06 Ara 2022 - 14:00 - Sağlık

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek TÜRK - eczanelerde bazı ilaçlar bulunamıyormuş eczacı bayan habertürk tv de açıklama yaptı fiyat anlaşmazlığı nedeni ile üreticiler depolara ilaç vermiyorlarmış.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 17:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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