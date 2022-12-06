İlaç sektöründe bu yıl da “En Beğenilen Şirket” Pfizer

22 yıldır düzenlenen “En Beğenilen Şirketler” araştırması bu yıl da Capital Dergisi öncülüğünde Zenna Araştırma ve Danışmanlık firmasıyla gerçekleştirildi. Araştırmaya farklı sektörlerden 422 şirketi temsilen 1.710 yönetici katıldı. Bu kapsamda 21 farklı performans kriteri sorgulandı. Araştırmanın başladığı yıllardan bugüne listeye adını üst sıralardan yazdırmayı başaran ve 8 yıldır aralıksız “En Beğenilen İlaç Şirketi” ilk 3 sıralamasında yer alan Pfizer Türkiye, geçen senelerde olduğu gibi bu sene de listenin zirvesine 1. olarak yerleşti.

“BİLİM KAZANACAK”

Pfizer Türkiye İK Direktörü Seda Tamur Oğralı, Pfizer Türkiye'nin elde ettiği birincilikle ilgili şunları söyledi: “En beğenilen şirket olmamızın temelinde hastaların hayatını değiştiren çığır açan yenilikler amacımız yer alıyor. Pfizer'de bizler bilimi ve global kaynaklarımızı, insanlara yaşamlarını uzatan ve anlamlı biçimde iyileştiren tedaviler sunmak için kullanıyoruz ve her zaman “Bilim kazanacak” diyoruz. Şirket değerlerini paylaşan güçlü ekibimiz sayesinde de hedeflerimize her yıl daha fazla ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.”