“Enflasyonda gerileme yaşanacak”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, kasım enflasyonunda gerçekleşen aylık artışların geçen yılın gerisinde kalmasından yıllık enflasyonda gerileme olduğunu, önümüzdeki birkaç ay daha hem ÜFE hem TÜFE’de geçen yılki yüksek oranlardan kaynaklı baz etkisinin devreye girecek olmasıyla gerilemeler görülebileceğini söyledi.
BAZ ETKİSİYLE GERİLEME
KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kasım’da TÜFE aylık yüzde 2.88 artarak yıllık yüzde 84.39’a, ÜFE ise aylık yüzde 0.74 artarak yıllık yüzde 136.02’ye geriledi. Bu ay enflasyonda baz etkisiyle gerilemeler görülebileceğini bekliyorduk. Kasım ayında döviz kurunun stabil devam etmesinden ÜFE’deki aylık artışın da hız kestiğini görüyoruz. ÜFE alt kalemlerine baktığımızda bu yavaşlamada elektrik, gaz-buhar sektöründe yüzde 5.17, enerji sektöründe yüzde 4.24’lük gerilemelerin etkisini söyleyebiliriz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kullar Ali - Enflasyonun düşmesi ne kadar sağlıklıdır.Asıl olan zamların durması ve fiyatların düşmesi olmalıdır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.