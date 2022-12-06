Metraco A.Ş. Bizimköy’ü ağaçlandırıyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın dünyaya örnek ödüllü sosyal sorumluluk projesi Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde dünyaca ünlü markalara tekstil üretim yapan Metraco A.Ş. firması, çevresel iyileştirmeler ve çevre duyarlılığını arttırma kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Metraco A.Ş. ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı işbirliğinde, merkezin arazisinde 70 adet meyve ağacı dikimi gerçekleştirildi. Belirlenen alana Metraco ve Bizimköy çalışanları cennet hurması başta olmak üzere çeşitli meyve ağaçları dikerek, alanı ağaçlandırdı.
ÇEVRE DUYARLILIĞI
Çalışmalara Metraco A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Begüm Okcu ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Müdürü Hüsnü Bayraktar da katıldı. Metraco A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Okcu, dünyayı korumak için radikal önlemler alınması gerektiğinin altını çizerek, küresel ısınmanın ve azalan yeryüzü kaynaklarının olumsuz etkilerinin bireysel yaşantımızda ve tüm dünyada hissedildiğini, yaşamsal kaynaklarımızın hızla tükendiğini hatırlattı. Okcu, “Firma olarak sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Bu bağlamda ilk adım olarak içinde bulunduğumuz çevrede, personelimiz ile beraber ağaç dikmeyi uygun gördük. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.