Ulaşımpark’tan Akçaray sefer saatleri duyurusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. bu akşam 23:00 – 05:00 saatleri aralığında gerçekleşecek ‘’TEİAŞ Yüksek Gerilim Hatları Montaj ve Demontaj Çalışması’’ nedeniyle belirtilen saat aralığında tramvay seferlerini otobüslerle gerçekleştireceğini duyurdu.
6 SEFER OTOBÜSLERLE GERÇEKLEŞECEK
Bu akşam gerçekleşecek olan TEİAŞ çalışmaları nedeniyle Akçaray’ın 06.12.2022 (bu gece) gerçekleşecek otogar kalkışlı; 23:20, 23:40 ve 00:00 seferleri, ayrıca Plajyolu kalkışlı; 23:50, 00:10 ve 00:30 seferleri otobüslerle gerçekleşecek.
Belirlenen saat aralıklarında gerçekleşecek seferlerle vatandaşlar mağduriyet yaşamayacak. Toplamda 6 seferi otobüslerle yapacak UlaşımPark, vatandaşları ulaştırmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.