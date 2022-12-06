Ulaşımpark’tan Akçaray sefer saatleri duyurusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. bu akşam 23:00 – 05:00 saatleri aralığında gerçekleşecek ‘’TEİAŞ Yüksek Gerilim Hatları Montaj ve Demontaj Çalışması’’ nedeniyle belirtilen saat aralığında tramvay seferlerini otobüslerle gerçekleştireceğini duyurdu.

6 SEFER OTOBÜSLERLE GERÇEKLEŞECEK

Bu akşam gerçekleşecek olan TEİAŞ çalışmaları nedeniyle Akçaray’ın 06.12.2022 (bu gece) gerçekleşecek otogar kalkışlı; 23:20, 23:40 ve 00:00 seferleri, ayrıca Plajyolu kalkışlı; 23:50, 00:10 ve 00:30 seferleri otobüslerle gerçekleşecek.

MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK

Belirlenen saat aralıklarında gerçekleşecek seferlerle vatandaşlar mağduriyet yaşamayacak. Toplamda 6 seferi otobüslerle yapacak UlaşımPark, vatandaşları ulaştırmaya devam edecek.