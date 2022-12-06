06 Ara 2022 - 15:01- Gündem G: 06 Ara 2022 - 15:30

Oy birliği ile kabul edildi

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, başkanlığında Kartepe Belediyesi 2022 yılının son meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı
Oy birliği ile kabul edildi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kartepe Belediyesi 2022 yılının son meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan 2023 Mali yılı ücret tarifesi, Maşukiye Mahallesi uygulama imar planı değişikliği ek süre talebi, Karatepe ve Hikmetiye Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy birliği, Uzuntarla ve Maşukiye Mahallelerinde yer alan 154 Kv Sapanca TM irtibatları enerji iletim hattına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan Arslanbey, Eşme ve Derbent Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri İmar Komisyonu’na, Elektronik haberleşme istasyonları için yer kiralama ücreti belirlenmesi maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na, Kartepe Belediyesi’ne ait Ataşehir Mahallesinde bulunan binanın 6 ay süre ile Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsisi, Karatepe ve Eşme Mahalleleri doğalgaz hattı aboneliği maddeleri oy birliği ile kabul edildi.
# sağlık, Kartepe

06 Ara 2022 - 15:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.941.345 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mehmet Murtaza Yekeaya - Kartepe’de hizmet yok

-Sokak köpekleri

-Yodaki tüsekler

- Tarla aralarına dökülen asfal adı yol

- Büyük baş ve küçük baş hayvan bakıcılığı

- sosyal donatı alanları

- Belediye çalışanları

- Çöp arabaları

V.s hizet yok elektirik kesintisi ve teafik köseköy istasyon

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 15:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
2006 model Ford Cargo marka araç icradan satılık mask
2006 model Ford Cargo marka araç icradan satılık
2005 model Ford Cargo marka araç icradan satılık mask
2005 model Ford Cargo marka araç icradan satılık
Sıvı Helyum gazı satın alınacak mask
Sıvı Helyum gazı satın alınacak
Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? mask
Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Ersöz: Samanlı Dağları'da kirlenme, talan ve imar baskısı ile karşı karşıyadır mask
Ersöz: Samanlı Dağları'da kirlenme, talan ve imar baskısı ile karşı karşıyadır
Bu Kış Başiskele’de Kimse Üşümeyecek mask
Bu Kış Başiskele’de Kimse Üşümeyecek
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL