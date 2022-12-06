Kartepe Belediyesi 2022 yılının son meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan 2023 Mali yılı ücret tarifesi, Maşukiye Mahallesi uygulama imar planı değişikliği ek süre talebi, Karatepe ve Hikmetiye Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy birliği, Uzuntarla ve Maşukiye Mahallelerinde yer alan 154 Kv Sapanca TM irtibatları enerji iletim hattına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan Arslanbey, Eşme ve Derbent Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri İmar Komisyonu’na, Elektronik haberleşme istasyonları için yer kiralama ücreti belirlenmesi maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na, Kartepe Belediyesi’ne ait Ataşehir Mahallesinde bulunan binanın 6 ay süre ile Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsisi, Karatepe ve Eşme Mahalleleri doğalgaz hattı aboneliği maddeleri oy birliği ile kabul edildi.