Mecliste fenalaşan vatandaş hastaneye kaldırıldı

İzmit Belediye Meclisi Aralık ayı görüşmeleri İzmit Belediyesi binasında görüşüldü. Mecliste görüşmeler devam ederken balkonda meclisi takip eden bir vatandaş fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşa ilk müdahaleyi doktor olan MHP Meclis üyesi Ayhan Arpacı ve CHP'li Meclis üyesi Hakan Tanta yaptı. İhbar üzerine meclise 112 Acil Ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi mecliste yapılan vatandaş ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen vatandaşın tedavisi devam ederken meclis kaldığı yerden devam etti.