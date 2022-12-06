Kredi yetkisi oy birliği geçti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, araç satın alım süreci ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek üzere makam toplantı odasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet’e basın açıklamasında İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural eşlik etti. Hürriyet Bakanlık onayı bekleyen 125 milyon TL’lik kredi talebinin, nitelikli çoğunluk olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, önümüzdeki mecliste konunun yeniden gündeme taşınacağını açıklamıştı. Bugün gerçekleşen mecliste görüşülen madde oy birliği ile kabul edildi.