İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, araç satın alım süreci ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek üzere makam toplantı odasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet’e basın açıklamasında İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural eşlik etti. Hürriyet Bakanlık onayı bekleyen 125 milyon TL’lik kredi talebinin, nitelikli çoğunluk olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, önümüzdeki mecliste konunun yeniden gündeme taşınacağını açıklamıştı. Bugün gerçekleşen mecliste görüşülen madde oy birliği ile kabul edildi.
06 Ara 2022 - 15:59- Siyaset Güncelleme: 06 Ara 2022 - 16:03
Kredi yetkisi oy birliği geçti
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, araç satın alımı için daha önce AKP ve MHP’li üyelerin çekimser oyuyla meclisten geçen 125 milyon lira kredi yetkisinin bakanlık tarafından nitelikli çoğunluk olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini söylemişti. Bugün yapılan İzmit Belediyesi Meclisinde görüşülen kredi yetkisi oy birliği ile kabul edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatansever - Seçim yaklaşınca anketler olumsuz çıkınca Fatma hanım ne dese istese yapar oldular
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.