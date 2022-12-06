Sinema oyuncusu Koç, BİM’i protesto etti

“Bu millet aç kalır, susuz kalır bayrağını indirmez"
Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ülke gündeminde önemli bir yer tutan BİM-MHP kavgasının ardından dizi ve sinema oyuncusu Hanifi Koç, İzmit Bekirdere Mahallesinde bulunan BİM Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. Koç, “Ülkemizde ekonomi krizi fırsata çeviren tacirler, vatandaşımızın cebinden ne varsa almaya çalışıyorlar. Bu böyle olmaz. Bu millet aç kalır, susuz kalır bayrağını indirmez” dedi.
İzmit Bekirdere Mahallesi Bayram Arslan Sokak üzerinde bulunan BİM marketin önünde açıklama yapan dizi ve sinema oyuncusu Hanifi Koç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Türkiye’de ticaret yapan insanlara süspanse ederek uzunca bir süredir takip ediyoruz verdiği kredi imkanları, vergi düşürmeleriyle başlayarak bir çok imkanı sağladılar. Sonra görüyoruz ki ülkemizde ekonomi krizi fırsata çeviren tacirler, vatandaşımızın cebinden ne varsa almaya çalışıyorlar. Bu böyle olmaz. Bu millet aç kalır, susuz kalır bayrağını indirmez. Ezanını dindirmez. Ülkemizin bekası diyoruz boşuna söylemiyoruz” dedi.
“ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİNCE EKMEK VE PETROL ZAMMI GÖRMEK İSTEMİYORUZ”
Koç, “Ülke önce ekonomiyle vurulur. Bu ekonominin getirdiği sorunlar ülkede kaos yaratır. Bu kaosun ardından ülkeyi karıştırma problemleri başlar. Bunları istemiyoruz. Milletimizin refah düzeyinin sağlanması için katkı sunulması gerekir. Ülkemizde ekonomi krizi boy göstererek kendinize çıkar menfaat sağlayamazsınız. Bu milletin varlığı sizin de beka sorununuzu ortadan kaldırır. Ne zaman ekonomi darbe görüyorsa şunu bilmenizi isterim. Teknoloji ve sanayide Türkiye ayağa kalkmaya başladığında bu sorunları görmeye başlıyoruz. Teknoloji bizim milletimizin geleceği olacaktır. Bütün tacirlere sesleniyoruz. Asgari ücrete zam yapıldığının ardından sabah uyandığımızda ekmeğe, petrole zammı görmek istemiyoruz. Lütfen devletimize milletimize sahip çıkın. Bu millet size sahip çıktığı gibi” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
İzmitli - Bim hala diğerlerine göre ucuz arkadaşım
Rimal
Mopaş
Migros
Bunlar ne yapıyor bunları da afişe edin ..
Günah keçisi olmaz
Hepsi aynı ...
Millet New Gross market takılıyor ne yapsın en hesaplı orası ...
Öncelik New sonra Bim
Hacı - YAHU NEREDEN NEREYE NE ALAKA BAYRAĞIMIZI İNDİREMEZLER NERDEN NE ÇIKARACAĞINIZI İYİCE ŞAŞIRDINIZ... TAKSİM BOMBALANMASI OLAYINDA MHP İL BAŞKANI DURUM NEDİR
Bim - Bim mi ekonomiye darbe vurmuş
Kandıralı - suya yapılan zammı ve vergilere yapılan YUZDEYUZYİRMİ İKİ zammıda pretosta ette görelim.schovmen kardes.....
Vatansever - Daha düne kadar bu 3 harflileri taparcasına savunuyordunuz şimdi mi kötü oldunuz
Diğer marketlere ağzınıza geleni sayıyordunuz ne oldu çıkarlarınız mı bozuldu
Ucuz etleri bu marketlerde sattırıyorsunuz ne çabuk küstünüz
erol demirbek TÜRK - EZAN. ALMANYA DA DA DİNMİYOR HOLLANDA DA DA . HANGİ FİLMLERDE OYNAMIŞ BU ARKADAŞ . BAYRAĞI DA TÜRK SOYLU HALK KORUR YERE DÜŞÜRMEZ , SEN MERAK ETME .
Paşalı - alkışlar tebrik ediyorum Hanifi bey
Körfezli - Ne sineması ne dizisi ben bunun bir yerde oynadığını görmedim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.