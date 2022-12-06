06 Ara 2022 - 16:21- Gündem G: 06 Ara 2022 - 16:29

Sinema oyuncusu Koç, BİM’i protesto etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Sinema oyuncusu Koç, BİM’i protesto etti mask
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“Bu millet aç kalır, susuz kalır bayrağını indirmez"
Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ülke gündeminde önemli bir yer tutan BİM-MHP kavgasının ardından dizi ve sinema oyuncusu Hanifi Koç, İzmit Bekirdere Mahallesinde bulunan BİM Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. Koç, “Ülkemizde ekonomi krizi fırsata çeviren tacirler, vatandaşımızın cebinden ne varsa almaya çalışıyorlar. Bu böyle olmaz. Bu millet aç kalır, susuz kalır bayrağını indirmez” dedi.

İzmit Bekirdere Mahallesi Bayram Arslan Sokak üzerinde bulunan BİM marketin önünde açıklama yapan dizi ve sinema oyuncusu Hanifi Koç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Türkiye’de ticaret yapan insanlara süspanse ederek uzunca bir süredir takip ediyoruz verdiği kredi imkanları, vergi düşürmeleriyle başlayarak bir çok imkanı sağladılar. Sonra görüyoruz ki ülkemizde ekonomi krizi fırsata çeviren tacirler, vatandaşımızın cebinden ne varsa almaya çalışıyorlar. Bu böyle olmaz. Bu millet aç kalır, susuz kalır bayrağını indirmez. Ezanını dindirmez. Ülkemizin bekası diyoruz boşuna söylemiyoruz” dedi.

“ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİNCE EKMEK VE PETROL ZAMMI GÖRMEK İSTEMİYORUZ”
Koç, “Ülke önce ekonomiyle vurulur. Bu ekonominin getirdiği sorunlar ülkede kaos yaratır. Bu kaosun ardından ülkeyi karıştırma problemleri başlar. Bunları istemiyoruz. Milletimizin refah düzeyinin sağlanması için katkı sunulması gerekir. Ülkemizde ekonomi krizi boy göstererek kendinize çıkar menfaat sağlayamazsınız. Bu milletin varlığı sizin de beka sorununuzu ortadan kaldırır. Ne zaman ekonomi darbe görüyorsa şunu bilmenizi isterim. Teknoloji ve sanayide Türkiye ayağa kalkmaya başladığında bu sorunları görmeye başlıyoruz. Teknoloji bizim milletimizin geleceği olacaktır. Bütün tacirlere sesleniyoruz. Asgari ücrete zam yapıldığının ardından sabah uyandığımızda ekmeğe, petrole zammı görmek istemiyoruz. Lütfen devletimize milletimize sahip çıkın. Bu millet size sahip çıktığı gibi” şeklinde konuştu.

# türkiye

06 Ara 2022 - 16:21 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
08

İzmitli - Bim hala diğerlerine göre ucuz arkadaşım

Rimal

Mopaş

Migros

Bunlar ne yapıyor bunları da afişe edin ..

Günah keçisi olmaz

Hepsi aynı ...

Millet New Gross market takılıyor ne yapsın en hesaplı orası ...

Öncelik New sonra Bim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 19:42
07

Hacı - YAHU NEREDEN NEREYE NE ALAKA BAYRAĞIMIZI İNDİREMEZLER NERDEN NE ÇIKARACAĞINIZI İYİCE ŞAŞIRDINIZ... TAKSİM BOMBALANMASI OLAYINDA MHP İL BAŞKANI DURUM NEDİR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 18:38
05

Kandıralı - suya yapılan zammı ve vergilere yapılan YUZDEYUZYİRMİ İKİ zammıda pretosta ette görelim.schovmen kardes.....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 18:13
04

Vatansever - Daha düne kadar bu 3 harflileri taparcasına savunuyordunuz şimdi mi kötü oldunuz

Diğer marketlere ağzınıza geleni sayıyordunuz ne oldu çıkarlarınız mı bozuldu

Ucuz etleri bu marketlerde sattırıyorsunuz ne çabuk küstünüz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 18:01
03

erol demirbek TÜRK - EZAN. ALMANYA DA DA DİNMİYOR HOLLANDA DA DA . HANGİ FİLMLERDE OYNAMIŞ BU ARKADAŞ . BAYRAĞI DA TÜRK SOYLU HALK KORUR YERE DÜŞÜRMEZ , SEN MERAK ETME .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 17:41
01

Körfezli - Ne sineması ne dizisi ben bunun bir yerde oynadığını görmedim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 16:46
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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