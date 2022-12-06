Sinema oyuncusu Koç, BİM’i protesto etti

“Bu millet aç kalır, susuz kalır bayrağını indirmez"

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ülke gündeminde önemli bir yer tutan BİM-MHP kavgasının ardından dizi ve sinema oyuncusu Hanifi Koç, İzmit Bekirdere Mahallesinde bulunan BİM Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. Koç, “Ülkemizde ekonomi krizi fırsata çeviren tacirler, vatandaşımızın cebinden ne varsa almaya çalışıyorlar. Bu böyle olmaz. Bu millet aç kalır, susuz kalır bayrağını indirmez” dedi.

İzmit Bekirdere Mahallesi Bayram Arslan Sokak üzerinde bulunan BİM marketin önünde açıklama yapan dizi ve sinema oyuncusu Hanifi Koç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Türkiye’de ticaret yapan insanlara süspanse ederek uzunca bir süredir takip ediyoruz verdiği kredi imkanları, vergi düşürmeleriyle başlayarak bir çok imkanı sağladılar. Sonra görüyoruz ki ülkemizde ekonomi krizi fırsata çeviren tacirler, vatandaşımızın cebinden ne varsa almaya çalışıyorlar. Bu böyle olmaz. Bu millet aç kalır, susuz kalır bayrağını indirmez. Ezanını dindirmez. Ülkemizin bekası diyoruz boşuna söylemiyoruz” dedi.

“ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİNCE EKMEK VE PETROL ZAMMI GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

Koç, “Ülke önce ekonomiyle vurulur. Bu ekonominin getirdiği sorunlar ülkede kaos yaratır. Bu kaosun ardından ülkeyi karıştırma problemleri başlar. Bunları istemiyoruz. Milletimizin refah düzeyinin sağlanması için katkı sunulması gerekir. Ülkemizde ekonomi krizi boy göstererek kendinize çıkar menfaat sağlayamazsınız. Bu milletin varlığı sizin de beka sorununuzu ortadan kaldırır. Ne zaman ekonomi darbe görüyorsa şunu bilmenizi isterim. Teknoloji ve sanayide Türkiye ayağa kalkmaya başladığında bu sorunları görmeye başlıyoruz. Teknoloji bizim milletimizin geleceği olacaktır. Bütün tacirlere sesleniyoruz. Asgari ücrete zam yapıldığının ardından sabah uyandığımızda ekmeğe, petrole zammı görmek istemiyoruz. Lütfen devletimize milletimize sahip çıkın. Bu millet size sahip çıktığı gibi” şeklinde konuştu.