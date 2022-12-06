Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘asgari ücret’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu’nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:
*Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımız hadlerini bilecek. Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde kimsenin beklemediği zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz.
*Terörle mücadelede şuanda batının terörle mücadeledeki hali ortada.
*Türkiye ise terörle mücadelede şuanda bütün o engelleri aşmış ve terörü yerinde; yani bu terör eğer Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Mücadelemiz bu.
*Şimdi çıkmış birileri diyor ki ‘Kobani'yi şöyle yapamazsanız, böyle yapamazsınız' Kobani bitti. Neyi yapamazsınız?
*İdlib'te, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse bu tedbirlerimizi her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız.
*Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanış devam edecektir.
“FEDAKARLIK YAPILACAK”
*Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devleti ile gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını hukuklarını refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz.
* Enflasyon şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecek.
“MİLLİ GELİR 2 KAT YUKARIDA OLABİLİRDİ”
* Ekonomi diyorlar… Ekonomide Avrupa’nın haline bakın. Türkiye’de raflar boş değil ama Avrupa’da boş.
* Türkiye son 10 yılda maruz kaldığı saldırılara rağmen bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşmıştır. Bu süreçte elbette bedeller ödedik. Milli gelirde en az 2 kat yukarıda olabilirdik.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.