Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘asgari ücret’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

*Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımız hadlerini bilecek. Bekamızla ilgili tehdit gördüğümüzde kimsenin beklemediği zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz.

*Terörle mücadelede şuanda batının terörle mücadeledeki hali ortada.

*Türkiye ise terörle mücadelede şuanda bütün o engelleri aşmış ve terörü yerinde; yani bu terör eğer Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Mücadelemiz bu.

*Şimdi çıkmış birileri diyor ki ‘Kobani'yi şöyle yapamazsanız, böyle yapamazsınız' Kobani bitti. Neyi yapamazsınız?

*İdlib'te, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse bu tedbirlerimizi her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız.

*Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanış devam edecektir.

“FEDAKARLIK YAPILACAK”

*Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devleti ile gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını hukuklarını refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz.

* Enflasyon şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecek.

“MİLLİ GELİR 2 KAT YUKARIDA OLABİLİRDİ”

* Ekonomi diyorlar… Ekonomide Avrupa’nın haline bakın. Türkiye’de raflar boş değil ama Avrupa’da boş.

* Türkiye son 10 yılda maruz kaldığı saldırılara rağmen bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşmıştır. Bu süreçte elbette bedeller ödedik. Milli gelirde en az 2 kat yukarıda olabilirdik.