06 Ara 2022 - 20:00- Spor G: 07 Ara 2022 - 10:29

İşte Kocaelisporumuzu yeniden 1.lig’e taşıyacak yeni yönetim!

Kocaelispor’da yeni yönetim kurulu üyelerini tanıyalım

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
İşte Kocaelisporumuzu yeniden 1.lig’e taşıyacak yeni yönetim! mask
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YÖNETİM KURULU

Engin Koyun – Başkan

1970 Gümüşhane doğumu. Uzun yıllardır Körfez’de ikamet ediyor. Yelkent AŞ. ortaklarından. Kamu Yönetimi ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nde okudu. 2004’te Ak Parti’den 2 yıl belediye meclis üyeliği yaptı. 3 dönem Ak Parti Körfez ilçe başkanlığı yaptı.

Tuncay Arıcan

1983 İzmit doğumlu. Aslen Ordulu. Gökyol İnşaat ortaklarından. 2008’de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Proje ve Denetim Birimi’nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. 2011’de Kocaeli Ünivesitesi Mühendislik Yönetimi anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı ve belediyedeki görevinden istifa etti.

Ahmet Arık

Gölcüklü. İş insanı. Özellikle yurt dışına inşaat işleri yapıyor

Çetin Zerenoğlu

Şanlıurfalı. Körfez Dergah Ocakbaşı sahibi. Körfez Viranşehirliler Derneği Eski Başkanı.

Dursun Özdemir

1979 İzmit doğumlu. Özdeniz Turizm. LTD. ŞTİ personel ve öğrenci taşımacılığı işleri yapıyor. Evli, Denizalp ve İclal isminde iki evlat sahibi. Kocaelispor’daki 4. Dönemi.

Zeynel Abidin Akyol

Kartepeli. Zeynel Abidin Akyol Yatırım ve Danışmanlık Hizmeti firması sahibi. Kocaelispor’daki 7. dönemi.

Hikmet Yaşar

Darıcalı. Aslen Siirtli. Darıca Farabi Hastanesi Eski Başhekimi. Daha önce Körfez Devlet Hastanesi’nin başhekimiydi. Branşı üroloji. An itibariyle İstanbul’da özel bir hastanede görev alıyor.

Yaşar Can

İzmit doğumlu. Can Pişmaniye sahibi. KOTO Meclis Üyesi.

Ekrem Can

Karamürselli. İş insanı – Merke AŞ. sahibi. Müteahhit

İsmail Al

Tadu Mimarlık ve Almila Demir Çelik firmaları sahibi

Metin Dan

Türkiye geneline duşakabin imalatı yapıyor

Osman Özsoy

1974 Ordu Gölköy doğumlu. Birsoy Elektrik ve Maşukiye’de yer alan Cevizdibi Restoran sahibi.

Selçuk Kösemen

Kartepeli. 27. 11. 1968 Hikmetiye doğumlu. Kartepe’de yer alan Kösemen İnşaat sahibi aynı zamanda Kartepe Ak Parti Meclis Üyesi

Selim Ordu

1982 İzmit doğumlu. Avukat. 2014’te Konya Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu.

Veli Başkurt

1977 İzmit doğumlu. Aslen Bayburtlu. İzmit Kuruçeşme’de ikamet ediyor. Başkurt İnşaat sahiplerinden. Kocaelispor’da 6. dönemi. Evli 2 evlat sahibi.

Yaşar Can Arslan

Arslanoğlu Mutfak, Makine, Temizlik şirketlerinin sahibi

Ahmet Şahin

1977 doğumlu. Avukat. Gölcükspor Eski Kulüp Başkanı. Evli, 3 evlat sahibi.

Bilal Cem Acar

Acarlar Turizm sahibi

Orhan Dönmez

1989-1999 arası İl Genel Meclisi üyeliği, 2003-2004 arası CHP Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. Güngör Kandemir döneminde Kocaelispor yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

Ömür Öztürk

Reverans Turizm sahibi.  

# chp, Kocaelispor, Kartepe, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, kamu, elektrik, Kocaeli Üniversitesi, türkiye

06 Ara 2022 - 20:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Bhr Bhr - yarısından fazlası izmitli değil bu ne saçma iş kimlere bıraktınız kocaelisporu!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Aralık 08:18
02

Zagor - KOCAELİDE İNSANLARA SORUN ENGİN KOYUN HARİC 1 TANE YADA 2 TANE YONETİMDEN İSİM SOYLESİNLER FUTBOLU BİRAKİCAM

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Aralık 00:56
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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