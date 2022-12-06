İşte Kocaelisporumuzu yeniden 1.lig’e taşıyacak yeni yönetim!

YÖNETİM KURULU
Engin Koyun – Başkan
1970 Gümüşhane doğumu. Uzun yıllardır Körfez’de ikamet ediyor. Yelkent AŞ. ortaklarından. Kamu Yönetimi ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nde okudu. 2004’te Ak Parti’den 2 yıl belediye meclis üyeliği yaptı. 3 dönem Ak Parti Körfez ilçe başkanlığı yaptı.
Tuncay Arıcan
1983 İzmit doğumlu. Aslen Ordulu. Gökyol İnşaat ortaklarından. 2008’de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Proje ve Denetim Birimi’nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. 2011’de Kocaeli Ünivesitesi Mühendislik Yönetimi anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı ve belediyedeki görevinden istifa etti.
Ahmet Arık
Gölcüklü. İş insanı. Özellikle yurt dışına inşaat işleri yapıyor
Çetin Zerenoğlu
Şanlıurfalı. Körfez Dergah Ocakbaşı sahibi. Körfez Viranşehirliler Derneği Eski Başkanı.
Dursun Özdemir
1979 İzmit doğumlu. Özdeniz Turizm. LTD. ŞTİ personel ve öğrenci taşımacılığı işleri yapıyor. Evli, Denizalp ve İclal isminde iki evlat sahibi. Kocaelispor’daki 4. Dönemi.
Zeynel Abidin Akyol
Kartepeli. Zeynel Abidin Akyol Yatırım ve Danışmanlık Hizmeti firması sahibi. Kocaelispor’daki 7. dönemi.
Hikmet Yaşar
Darıcalı. Aslen Siirtli. Darıca Farabi Hastanesi Eski Başhekimi. Daha önce Körfez Devlet Hastanesi’nin başhekimiydi. Branşı üroloji. An itibariyle İstanbul’da özel bir hastanede görev alıyor.
Yaşar Can
İzmit doğumlu. Can Pişmaniye sahibi. KOTO Meclis Üyesi.
Ekrem Can
Karamürselli. İş insanı – Merke AŞ. sahibi. Müteahhit
İsmail Al
Tadu Mimarlık ve Almila Demir Çelik firmaları sahibi
Metin Dan
Türkiye geneline duşakabin imalatı yapıyor
Osman Özsoy
1974 Ordu Gölköy doğumlu. Birsoy Elektrik ve Maşukiye’de yer alan Cevizdibi Restoran sahibi.
Selçuk Kösemen
Kartepeli. 27. 11. 1968 Hikmetiye doğumlu. Kartepe’de yer alan Kösemen İnşaat sahibi aynı zamanda Kartepe Ak Parti Meclis Üyesi
Selim Ordu
1982 İzmit doğumlu. Avukat. 2014’te Konya Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu.
Veli Başkurt
1977 İzmit doğumlu. Aslen Bayburtlu. İzmit Kuruçeşme’de ikamet ediyor. Başkurt İnşaat sahiplerinden. Kocaelispor’da 6. dönemi. Evli 2 evlat sahibi.
Yaşar Can Arslan
Arslanoğlu Mutfak, Makine, Temizlik şirketlerinin sahibi
Ahmet Şahin
1977 doğumlu. Avukat. Gölcükspor Eski Kulüp Başkanı. Evli, 3 evlat sahibi.
Bilal Cem Acar
Acarlar Turizm sahibi
Orhan Dönmez
1989-1999 arası İl Genel Meclisi üyeliği, 2003-2004 arası CHP Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. Güngör Kandemir döneminde Kocaelispor yönetim kurulu üyeliği de yaptı.
Ömür Öztürk
Reverans Turizm sahibi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Bhr Bhr - yarısından fazlası izmitli değil bu ne saçma iş kimlere bıraktınız kocaelisporu!!!!
Zagor - KOCAELİDE İNSANLARA SORUN ENGİN KOYUN HARİC 1 TANE YADA 2 TANE YONETİMDEN İSİM SOYLESİNLER FUTBOLU BİRAKİCAM
Tekin 41 - AKP SPOR..SURUNMEYE MAHKUM.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.