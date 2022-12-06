Yeni yönetim kurulunu tanıyalım

YÖNETİM KURULU

Engin Koyun – Başkan

1970 Gümüşhane doğumu. Uzun yıllardır Körfez’de ikamet ediyor. Yelkent AŞ. ortaklarından. Kamu Yönetimi ve İktisadi Bilimler Fakültesi mezunu. 2004’te Ak Parti’den 2 yıl belediye meclis üyeliği yaptı. 3 dönem Ak Parti Körfez ilçe başkanlığı yaptı. Evli ve 3 evlat sahibi. Kocaelispor’daki üçüncü dönemi.

Recep Durul

Ağrı doğumlu. 40 yıldır Kocaeli’de ikamet ediyor. Körfez’de yer alan Durulsan Fabrikası sahibi. Kocaelispor Başkan Vekili. Aynı zamanda İzmit Tenis Akademisi (İTA) başkanı. Yahya Kaptan’da yer alan İtasportx Spor Merkezi sahibi. Veteran milli tenisçi. İlimizi ve ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etti. Evli, 3 kız evlat sahibi.

Tuncay Arıcan

1983 İzmit doğumlu. Gök-Yol İnşaat ortaklarından. Kocaeli TV ve Bugün Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı. 2008’de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Proje ve Denetim Birimi’nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. 2011’de Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı ve belediyedeki görevinden istifa etti. Evli, 1 erkek 1 de kız çocuk sahibi.

Ahmet Arık

1968 Gümüşhane doğumlu. 1 yaşında Gölcük’e geldi. İş insanı. Yılmazlar İnşaat CEO’su. Firma 25 yıldır Orta Doğu ve İsrail’de faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Manisa’da mermer ocağı ortaklarından. Evli, 6 evlat sahibi. Gölcükspor Kulübü’ne zaman zaman önemli katkılar sağladı, sağlamaya da devam ediyor.

Çetin Zerenoğlu

1961 Şanlıurfa Viranşehir doğumlu. 1990’dan beri Körfez’de ikamet ediyor. Körfez’de yer alan Dergah Ocakbaşı sahibi. Körfez Viranşehirliler Derneği Eski Başkanı. Evli, 5 evlat sahibi.

Dursun Özdemir

1979 İzmit doğumlu. Özdeniz Turizm Şirketi personel ve öğrenci taşımacılığı yapıyor. Evli, İclal ve Belediye Derincespor’da forma giyen Denizalp’in babası. Kocaelispor’daki 4. dönemi.

Zeynel Abidin Akyol

1973 Kartepe doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Zeynel Abidin Akyol Yatırım ve Danışmanlık Hizmeti firması sahibi. Kocaelispor’daki 7. dönemi. Evli, 3 erkek evlat sahibi.

Hikmet Yaşar

Darıcalı. Aslen Siirtli. Darıca Farabi Hastanesi Eski Başhekimi. Daha önce Körfez Devlet Hastanesi’nin başhekimiydi. Branşı üroloji. An itibariyle İstanbul’da özel bir hastanede görev alıyor.

Yaşar Can

1970 İzmit doğumlu. Can Pişmaniye sahibi. KOTO Meclis Üyesi. 2 üniversitesi mezunu. Kamu yönetimi ve Dış Ticaret okudu. Evli, 2 kız evlat sahibi. Kocaelispor’un geçmiş yönetimlerinde ve kulübün en zor dönemlerinde de yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Ekrem Can

1975 Karamürsel doğumlu. İş insanı. Merke AŞ. sahibi. Evli, 2 kız evlat sahibi.

İsmail Al

1981 İstanbul doğumlu. 15 yıldır Kocaeli’de ikamet ediyor. Tadu Mimarlık ve Almila Demir Çelik firmaları sahibi. 3 evlat sahibi.

Metin Dan

1971 Ordu Fatsa doğumlu. 6 yaşında Körfez’e geldi. İmaj Duj sahibi ve Kocaeli genelinde veriyor. Evli, 3 evlat, 1 de torun sahibi.

Osman Özsoy

1974 Ordu Gölköy doğumlu. Birsoy Elektrik ve Maşukiye’de yer alan Cevizdibi Restoran sahibi.

Selçuk Kösemen

Kartepeli. 1968 Hikmetiye doğumlu. Kartepe’de yer alan Kösemen İnşaat sahibi aynı zamanda Kartepe Ak Parti Meclis Üyesi, Derbent’teki Alieena Otel işletmecisi.

Selim Ordu

1982 İzmit doğumlu. Avukat. 2014’te Konya Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu.

Veli Başkurt

1977 İzmit doğumlu. Aslen Bayburtlu. İzmit Kuruçeşme’de ikamet ediyor. Başkurt İnşaat sahiplerinden. Kocaelispor’da 6. dönemi. Evli, 2 evlat sahibi.

Yaşar Can Arslan

Arslanoğlu Mutfak, Makine, Temizlik şirketlerinin sahibi

Ahmet Şahin

1977 doğumlu. Avukat. Gölcükspor Eski Kulüp Başkanı. Evli, 3 evlat sahibi.

Bilal Cem Acar

1970 İzmit doğumlu. Acarlar Turizm sahibi. Evli, 1 kız 1 de erkek evlat sahibi.

Orhan Dönmez

1989-1999 arası İl Genel Meclisi üyeliği, 2003-2004 arası CHP Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. Güngör Kandemir döneminde Kocaelispor yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

Ömür Öztürk

Reverans Turizm sahibi.