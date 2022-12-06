Okul çıkışında kavga eden ev arkadaşlarına otobüs şoförü tehdit yağdırdı

Olay 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Başiskele Kullar Yaylacık Mahallesi Belediye Sokakta bulunan Başiskele Kullar otobüs son duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Kullar Yerleşkesinde okuyan ve ev arkadaşı olan S.A. ve B.E.P. arasında okul çıkışında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Son duraklara geldiklerinde yumruk yumruğa birbirine giren öğrencileri çevredeki öğrenciler güçlükle ayırdı. Vatandaş görüntüsüne yansıyan görüntülerde kavganın ardından otobüse binen S.A.'dan otobüs şoförlerinin zorla ev anahtarını alarak B.E.P.'ye vermesi üzerine otobüs şoförü ile S.A. arasında çıkan tartışmada şoförlerden birinin öğrencileri "Kimsin lan. Öğrencisiniz siz burada haddinizi bilin" sözleriyle bağırdığı görülürken diğer vatandaşlar ise şoförü güçlükle sakinleştirdi. Olayın ardından taraflar olay yerinden ayrılırken S.A. kendi imkanlarıyla gittiği SEKA Devlet Hastanesi'nde darp raporu aldığı ve şikayetçi olacağı öğrenildi.