Vali Yavuz, Derince Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Derince Yelken Cafe’de düzenlenen toplantıya; Derince Kaymakamı Meftun Dallı, İl Jandarma Komutan V. Albay Mehmet Serhan Aksoy, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, daire müdürleri, kurum yetkilileri ve Derince ilçesi muhtarları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Tuğba Uğur, kadına yönelik şiddetle mücadele konulu bir sunum gerçekleştirdi.
İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk “Düzensiz Göç ve Uyum” ve İl Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Fatih Eraslan KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundular.
Toplantının ilimize ve ilçemize hayırlı olması temennilerinde bulunan Vali Seddar Yavuz, muhtarlarımızdan mahallerindeki ihtiyaç ve sorunlarını dinleyip, bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar diledi.
Muhtarlarımıza Başarı Belgesi Verildi
Mahallelerinde verdikleri hizmet ve çalışmalarından dolayı Derince ilçemizdeki muhtarlarımıza tek tek Başarı Belgelerini ve hediyelerini veren Vali Yavuz, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Ne başarısıymış bizlerde bilelim şu derince yi izmit in mahallesi yapında belki hizmet ve kalite gelir yaşam standartımız artarrr
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.