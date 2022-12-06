Vali Yavuz, Derince Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Derince Yelken Cafe’de düzenlenen toplantıya; Derince Kaymakamı Meftun Dallı, İl Jandarma Komutan V. Albay Mehmet Serhan Aksoy, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, daire müdürleri, kurum yetkilileri ve Derince ilçesi muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Tuğba Uğur, kadına yönelik şiddetle mücadele konulu bir sunum gerçekleştirdi.

İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk “Düzensiz Göç ve Uyum” ve İl Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Fatih Eraslan KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Toplantının ilimize ve ilçemize hayırlı olması temennilerinde bulunan Vali Seddar Yavuz, muhtarlarımızdan mahallerindeki ihtiyaç ve sorunlarını dinleyip, bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Muhtarlarımıza Başarı Belgesi Verildi

Mahallelerinde verdikleri hizmet ve çalışmalarından dolayı Derince ilçemizdeki muhtarlarımıza tek tek Başarı Belgelerini ve hediyelerini veren Vali Yavuz, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.