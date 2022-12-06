06 Ara 2022 - 20:03- Siyaset G: 06 Ara 2022 - 20:05

Nusret Acur il başkanlığına adaylığını açıkladı

İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Nusret Acur il yönetim kurulu toplantısında il başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Kongrenin 15 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek
Nusret Acur il başkanlığına adaylığını açıkladı mask
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İYİ Parti Kocaeli’de ilçe kongrelerini tamamladı. 12 ilçede yeni yönetimlerle yola devam eden partide bu akşam il yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Şanbaz Yıldız başkanlığındaki toplantıda il başkan yardımcısı Nusret Acur 15 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek olan il kongresinde başkanlık için aday olduğunu açıkladı. Nusret Acur’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kıymetli ilçe başkanlarımız, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, bilindiği üzere partimiz olağan kongre kararı almış olup ve ülke genelinde ilçelerden başlamak kaydıyla seçim süreci başlamıştır. İlimizde de 12 ilçemizin tamamının kongreleri bitmiş ve il başkanlığı seçimleri için geri sayım başlamıştır.

İLÇE BAŞKANLARINA AÇIKLADI

Öncelikle yapılan kongrelerde seçilen ilçe başkanları arkadaşlarımıza ve yönetimlerine başarılar diliyor ve hayırlı olsun temennilerinde bulunuyorum. Bu süreçte birkaç ilçede çift adaylı kongre yaşanmıştır. Kongrelerinin kaybedeni ya da kazananı diye bir yaklaşımımız olmaz. Dolayısıyla yarışan arkadaşlara da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli ilçe başkanlarımız, değerli yönetici arkadaşlarım partimizin kuruluşundan beri bir çoğunuzla birlikte mesai yaptık, görev yaptık. Kuruluşunda Gebze ilçe başkanı olarak görev aldığım partimizin ilerleyen zamanlarında il yönetim kurulunda görevime devam ettim. Gelinen süreçte önümüzdeki ay il başkanlığı için kongre yapılacaktır.

NUSRET ACUR ‘ADAYIM’ DEDİ

Mevcut il başkanımız Şanbaz Yıldız beyin kongrede aday olmayacağını beyan etmesi üzerine ben de gerek ilçe başkanlarımız gerekse de partimizin kıymetli mensupları ve arkadaşlarımla yaptığım istişareler sonucunda yapılacak olan kongrede il başkanlığına aday olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Öncelikle bu düşüncemin oluşmasında desteklerini her zaman yanımda hissettiğim ve uzun bir süredir birlikte çalıştığım ilçe başkanlarımıza, daha önce ilçe başkanlığı yapmış olan sevgili başkanlarımıza, partimizin emektarı, kanaat önderleri, ilçe yöneticisi ve parti üyelerimize dört yıla yakın zamandır gecesi gündüzü bir olup büyük emek sarf eden kıymetli il başkanım Şanbaz Yıldız’a, siz değerli il yönetim kurulumuza, Genel İdare Kurulu üyem Cumali Durmuş beyfeendiye, Kocaeli milletvekilimiz sayın Lütfü Türkkan beyefendiye teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte daha detaylı açıklama yapacağım. Partimiz ve şahsım adına hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

# karar, İyi Parti

06 Ara 2022 - 20:03 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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