41 Firmaya ödül verildi

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü ortaklığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘İstihdamda Ben De Varım’ sloganıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde bir program düzenlendi. Programda Kocaeli’de özel gereksinimli bireylere en çok istihdam sağlayan 41 firmaya plaket verildi.

Engelli istihdamında ödül alan firmalar için belgeyi indirin...

plaket-ve-tesekkur-belgesi-verilecek-firmalar-5-aralik (1).docx