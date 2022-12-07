Bozdağ: “İcra ile çocukların anne baba ile görüşmesini kaldırdık.”

2023 bütçesi görüşmeleri TBMM'de devam ediyor. Meclis'te Adalet, Gençlik ve Spor bakanlıkları bütçelerinin görüşmeleri gerçekleştirildi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM bütçesi hakkında bilgi verdi. Bilgiç, soru önergelerinin cevaplanma oranına değinerek, “Çok kısa süren 25'inci Yasama Dönemini hariç tutarak yasama dönemleri itibarıyla soru önergelerinin cevaplandırma oranına bakacak olursak parlamenter sistemde geçirilen son iki dönem olan 24 ve 26'ncı Yasama Dönemlerinde soru önergelerinin cevaplandırılma oranı sırasıyla yüzde 60,3 ve yüzde 43,4 iken, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin geçerli olduğu 27'nci Dönemde bu oranın bugün itibarıyla yüzde 64,35'e gelmiş olduğunu, ulaştığını ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgiç, dokunulmazlıklarla ilgili olarak, “Yasama dokunulmazlığı tezkereleri konusuna da gelecek olursak, burada öncelikle şunu ifade etmek isterim ki yasama dokunulmazlığı tabii ki suç işleme özgürlüğü anlamına da gelmemektedir, arkadaşlar. Yasama dokunulmazlığı, şahıslardan bağımsız olarak, yürüttüğü yasama görevi sebebiyle milletvekillerine bazı geçici imkânlar tanınmasını ifade eden bir müessesedir ve bildiğiniz gibi, bir milletvekilinin suç işlediği iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması istendiğinde ne yapılması gerektiği de Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde sıkı kurallara bağlanmıştır. Buna göre, İç Tüzükümüzün 131 ile 134'üncü maddeleri uyarınca, milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki tezkereler Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edilmekte, söz konusu Komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına Meclis Genel Kurulunda milletvekilleri tarafından karar verilmektedir” şeklinde konuştu.

Bilgiç şöyle devam etti:

“27'nci Yasama Dönemi'nde yani hep gündeme geliyor ama Sayın Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Sayın Leyla Güven'in milletvekilliği sona erdi, Diyarbakır Milletvekili Sayın Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği sona erdi, gene İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Ancak Anayasa Mahkemesi kararı üzerine Sayın Berberoğlu milletvekili sıfatını tekrar kazandı. Gene Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekili düşürülmüş, ancak Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine Sayın Gergerlioğlu milletvekili sıfatını tekrar kazanmıştır. Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le ilgili -ki oraya da değindiniz- milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildiren Karma Komisyon Raporu ve muhalefet şerhi de 25 Kasım 2022 tarihinde Genel Kurulun gündemine girmiştir. Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'le ilgili dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildiren Karma Komisyon Raporu da 3 Ekim 2022 tarihinde de Genel Kurul gündemine girmiştir.”

Bozdağ: "Devlet Güvenlik Mahkemelerini ve Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmasında, “Devlet Güvenlik Mahkemelerini ve Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık. Askeri mahkemeleri, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni kaldırarak, yargıdaki sivil ve askeri yargı ayrımını sonlandırdık ve ülkemizde yargı birliğini sağladık. Bugün Türkiye’de yargı tektir. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerini biz kaldırdık. Bugün Türkiye’de mahkemelerimiz tamamı uygulamayı yapıyor.” diye konuştu. Bozdağ, kadın ve çocuklar ile ilgili reformlara imza attıklarını kaydederek, “İlk defa çocuk koruma kanunu koyduk. Ceza sisteminde çocuklara yönelik suçlarda cezaları arttırdık. Çocuklarla aileler arasında anne baba ile çocuk arasında dramlar yaşanıyordu. İcra ile çocukların anne baba ile görüşmesini kaldırdık. 242 noktada çocuklarla ilgili uygulamayı başlattık” dedi. Kadının hukukunu korumak için önemine değinerek, “Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla temel ceza kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bazı suçların boşanılan eşe karşı işlenmesi hali, suçun cezayı artıran nitelikli halleri arasına alınmıştır” şeklinde konuştu.

Kasapoğlu: "İstanbul Belediyesi kaç kişilik yurt yaptı?"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceliklerinin fırsat eşitliği olduğunu belirterek, “Gençlerimizi en iyi imkanlarla en yaygın ve adaletli bir şekilde buluşturmak için azami gayret gösterdik, aynı azmi ortaya koyacağız. Gençlik Merkezi sayımızı 450’lilere, Genç Ofis sayımızı 345’in, Gençlik Kampı sayımızı 54’ün üzerine çıkardık” dedi. Yurtlar konusuna da değinen Kasapoğlu, “Üç büyük ilde yurtlarımızda 2 bine yakın boş yer var. İstanbul Belediyesi kaç kişilik yurt yaptı? İzmir, Ankara Belediyeleri kaç kişilik yurt yaptı? Bu yurtlar gençlerin yurtlarıdır” şeklinde konuştu.